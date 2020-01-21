في مصادفة عائلية غريبة.. سبال يحقق فوزا غائبا على أتالانتا منذ 54 عاما

يوسيب إلتشيتش افتتح التسجيل لـ أتالانتا في الشوط الأول، قبل أن يقلب سبال تأخره بهدفين في الشوط الثاني من توقيع أندريا بيتانيا، وماتيا فالوتي.

ليرفع سبال رصيده إلى 15 نقطة ويتقدّم إلى المركز 18، بفارق نقطة عن مراكز البقاء.

فيما تجمّد رصيد أتالانتا عند 35 نقطة في المركز الخامس، لينفرد روما بالمركز الرابع برصيد 38 نقطة.

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سبال دخل المباراة بفوز واحد في آخر 13 مباراة له بالدوري الإيطالي، لكنه نجح في قلب تأخره إلى انتصار للمرة الثالثة هذا الموسم.

الفوز هو الأول لـ سبال على ملعب أتالانتا منذ أكتوبر 1966، ومصادفة عائلية غير عادية ترتبط بهذا الرقم.

فمدرب سبال في مباراة 1966، كان فرانشيسكو بيتانيا، عَم أندريا بيتانيا صاحب الهدف الأول للفريق في انتصار 2020 على أتالانتا!

ورفع بيتانيا (24 عاما) رصيده من الأهداف إلى 7 في الدوري الإيطالي هذا الموسم، كما حمل إرث عائلته في مدينة بيرجامو.

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