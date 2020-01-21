خطأ حجازي يُسقط المتصدر وست بروميتش في فخ الهزيمة أمام ستوك

محترفنا المصري أحمد حجازي شارك أساسيا وأكلم المباراة حتى نهايتها.

هدف انتصار ستوك سيتي جاء عن طريق تريسي كامبل في الدقيقة التاسعة بعد خطأ من حجازي.

توم إينس لاعب ستوك سيتي استغل تمريرة من بعد منتصف الملعب بقليل لينطلق نحو مرمى وست بروميتش ألبيون، قبل أن يفشل حجازي في إبعاد الكرة من أمامه.

حجازي كان أقرب للكرة من إينس ولكن تشتيته للكرة جعلها تصطدم في جناح ستوك سيتي لتصل أمامه داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر لـ كامبل المتواجد أمام المرمى والأخير يضعها بسهولة في الشباك.

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خطورة ستوك سيتي بدأت على مرمى وست بروميتش منذ أول دقيقة، ولكن نجح حجازي في إبعاد الخطورة عن مرماه في الدقيقة الثانية بعد تدخل في الوقت المناسب ليبعد الكرة لركلة ركينة لم تنتج أي خطورة بعد ذلك.

وحاول وست بروميتش تعديل النتيجة إلا أن كل محاولاته لم تنجح، ليسقط في فخ الهزيمة الثالثة له في الدوري هذا الموسم.

وست بروميتش في صدارة الترتيب برصيد 53 نقطة بفارق نقطة عن الوصيف ليدز يونايتد الذي هُزم في نفس الجولة أمام كوينز بارك رينجرز.

بينما ارتقى ستوك سيتي للمركز الـ 21 برصيد 28 نقطة.

ورغم تصدره للدوري، إلا أن الانتصار الأخير لوست بروميتش كان منذ 6 مباريات، وتحديدا منذ الفوز على برمينجهام 3-2.

بعدها لعب وست بروميتش 6 مباريات في الدوري ولم ينتصر في أي لقاء. خسر مرتين وتعادل 4 مرات.

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