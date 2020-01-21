لم نجد أدلة موثوقة.. خبراء أممين يشككون في مزاعم وجود قوات سودانية تقاتل في ليبيا

نيويورك-العنوان

قالت مجموعة خبراء في الأمم المتحدة يوم الإثنين، إنها لم تجد “أدلة موثوقا بها” تؤكد صحة معلومات أوردتها وسائل إعلام موالية لمليشيات حكومة الوفاق، بشأن وجود قوات عسكرية سودانية تقاتل في ليبيا إلى جانب القوات المسلحة.

وكانت وسائل إعلام موالية لمليشيات حكومة الوفاق ووسائل إعلام أخرى بينها قناة الجزيرة، قد ادعت في الأشهر الأخيرة أن آلاف من عناصر “قوات الدعم السريع”، شبه العسكرية التي تنضوي رسمياً تحت قيادة القوات المسلحة السودانية، تم إرسالهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب القوات المسلحة الليبية في معركة تحرير العاصمة طرابلس، غير أن مجموعة من الخبراء الأمميين فندت في تقرير نشر الإثنين هذه الادعاءات.