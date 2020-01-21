مسؤولون أوروبيون يطالبون بإحياء عملية صوفيا لمراقبة حظر توريد الأسلحة لليبيا

بروكسل-العنوان

طالب مسؤولون أوروبيون بضرورة إحياء عملية صوفيا الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط من أجل مراقبة قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

ووصف وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات متطابقة لهم لدى وصولهم إلى مقر انعقاد اجتماعهم الدوري في بروكسل يوم الإثنين، نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا يوم الأحد بـ”الجيدة”.

من جانبه، رأى الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزف بوريل، أن قرارات مؤتمر برلين المتعلقة بتثبت وقف إطلاق النار في ليبيا ومراقبة حظر توريد السلاح بحاجة لمن يراقبها.

وقال، “لا يمكن لوقف إطلاق النار أن يسري بمفرده، الأمر بحاجة لمراقبة من قبل الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي”.

أمّا وزير خارجية لوكسمبورغ، فقد شدد على ضرورة إحياء عملية صوفيا، المكلفة، من بين مهام أخرى، مراقبة قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح لليبيا، مؤكداً ضرورة إحياءها.