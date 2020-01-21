برلين: زيادة عدد المواطنين الألمان الممنوعين من مغادرة تركيا

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، زيادة عدد المواطنين الألمان العالقين في تركيا بسبب قيود على مغادرتهم البلاد.

وأوضحت الخارجية الألمانية اليوم، أن برلين لديها معلومات في الوقت الحالي عن 74 حالة من مثل هذه الحالات.

وارتفع بذلك عدد هذه الحالات بمقدار الضعف تقريبا منذ نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث كانت المعلومات آنذاك تشير إلى 38 ألمانيا لا يسمح لهم بمغادرة تركيا، وزاد العدد إلى 55 شخصا في نوفمبر الماضي.

ولم يتم إعلان أسباب منع السفر في هذه الحالات حاليا.

ولكن في الماضي كان يتم التحقيق بصورة متكررة مع مواطنين ألمان بسبب تصريحات منتقدة للحكومة التركية على مواقع التواصل الاجتماعي وتم فرض منع من السفر في هذا الإطار.

وعلى سبيل المثال ليس مسموحا للرئيس الشرفي للجالية العلوية في ألمانيا تورجوت أوكر، بمغادرة تركيا بسبب قضية حالية بتهمة إهانة الرئيس.

وتأتي هذه القضية على خلفية منشورات لأوكر على مواقع فيسبوك وتويتر في الفترة بين عامي 2012 و2014.

وفي المقابل، ظل عدد المحتجزين في تركيا ثابتا إلى حد بعيد، وبحسب البيانات الرسمية، هناك 59 شخصا في الحبس في تركيا حاليا، مقارنة بـ 60 شخصا في نوفمبر الماضي.

ولكن الخارجية الألمانية لم تعد تنشر بيانات عن عدد الحالات المحتجزة على خلفية جرائم أو أمور “سياسية”، تتعلق مثلا باتهامات إرهابية أو توجيه إهانة للرئيس.

وربما يجرى تناول هذه المسألة خلال اجتماع مقرر بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب ادروغان في مدينة اسطنبول التركية يوم الجمعة المقبل.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قد أكد في نوفمبر الماضي أن احتجاز ألمان في تركيا يعوق حدوث تطبيع للعلاقات بين تركيا وألمانيا وشدد على ضرورة حل هذه الأمور.

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