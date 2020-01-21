رسميا .. رئيس سريلانكا يعلن وفاة جميع مفقودي الحرب الأهلية

أعلن الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا، رسميا وفاة آلاف الأشخاص المسجلين كمفقودين نتيجة الحرب الأهلية التي استمرت على مدار 26 عاما.

ونقل مكتب الرئاسة عنه القول :”جميع المفقودين لقوا حتفهم في الواقع”، موضحا أن معظمهم كانوا أُسروا من جانب متمردي “نمور تحرير تاميل إيلام” أو جرى تجنيدهم قسرا.

وكان راجاباكسا صرح بهذا خلال لقاء عقد الجمعة مع منسقة الأمم المتحدة للبلاد هناء سنجر، إلا أنه لم يتم نشر التصريح إلا الآن.

ولم يذكر راجاباكسا عدد المفقودين الذين يتحدث عنهم، إلا أنه كان تم إعلان فقدان 23500 شخص، بينهم خمسة آلاف جندي، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من الصراع.

وأبلغ راجاباكسا الممثلة الأممية أنه بعد التحقيقات اللازمة، فإنه سيتم اتخاذ خطوات لإصدار شهادات الوفاة لأولئك الذين كان يُعتقد أنهم مفقودون. وأضاف أنه سيتم تقديم الدعم اللازم للأسر المعنية. وقاتل المتمردون من أجل إقامة دولة منفصلة في الأجزاء الشمالية والشرقية من سريلانكا منذ عام 1983، إلى أن تمكن الجيش السريلانكي من هزيمتهم في نهاية المطاف عام 2009.

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