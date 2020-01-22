البرلمان البريطاني يمنح جونسون الضوء الأخضر للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الجارى

وافق مجلس اللوردات، المجلس الأعلى غير المنتخب بالبرلمان على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد رفض تعديلاته الخمسة السابقة بمجلس العموم المنتخب، ومن المقرر أن يكون الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الجارى.

ومن المتوقع أن يحصل مشروع القانون على موافقة ملكية، وهو إجراء شكلي من الملكة إليزابيث الثانية، في الأيام القلية المقبلة ليصبح ساري المفعول.

وكان جونسون قد تعهد بالتفاوض على ترتيبات اتفاق للتجارة الحرة بحلول 31 ديسمبر، مستبعدا أي تمديد لهذا الموعد، إلا أن مسئولين بالاتحاد الأوروبي اعتبروا أن هذا الجدول الزمني غير واقعي.

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