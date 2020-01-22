وزير الخارجية الألماني يزور الجزائر غدا الخميس

يقوم وزير الشئون الخارجية الألماني هيكو ماس يوم غد الخميس بزيارة عمل الى الجزائر، حسبما أفاد اليوم الأربعاء بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية.

وأوضح البيان أن اللقاء الذي سيكون بين وزير الشئون الخارجية، صبري بوقدوم وماس سيتمحور أساسا حول “التعاون في مختلف جوانبه، وكذا سبل ووسائل إعطاء دفع جديد للمبادلات الاقتصادية والاستثمارات بين البلدين”، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة ستسمح كذلك “بتبادل واسع لوجهات النظر حول المسائل الكبرى الإقليمية والدولية، لا سيما الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل”.

وتتزامن زيارة وزير الخارجية الألماني مع الاجتماع الذي تحتضنه الجزائر، ويضم كلا من تونس والسودان وتشاد ومصر ومالي إلى جانب النيجر وليبيا.

ويأتي الاجتماع عقب اجتماع مؤتمر برلين حول ليبيا يوم الأحد الماضي بمشاركة مصر والجزائر وألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وتركيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وروسيا. وأعلن المشاركون في المؤتمر في ختام أعماله عن التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع، وبذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وبتسريح الميليشيات ونزع سلاحها وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

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