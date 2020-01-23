بثلاثية في 45 دقيقة على روما.. يوفنتوس إلى نصف نهائي الكأس

فاز يوفنتوس على روما بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد “يوفنتوس ستاديوم” في ربع نهائي كأس إيطاليا.

كريستيانو رونالدو افتتح التسجيل في الدقيقة الـ26. انطلاقة على الجهة اليسرى، ثم تصويبة يسارية سكنت الشباك.

رودريجو بنتانكور سجل الثاني في الدقيقة الـ38. مجهود فردي من اللاعب الأوروجواني، اخترق دفاعات روما ثم سدد في المرمى.

دانيلو أصيب في الدقيقة الـ41، وشارك خوان كوادرادو بدلا منه.

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، أضاف ليوناردو بونوتشي هدفا ثالثا في الوقت الضائع برأسية بعد عرضية دوجلاس كوستا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بثلاثية.

بداية الشوط الثاني كانت مختلة. باولو فونسيكا مدرب روما دفع بـديفيد سانتون بدلا من جاستين كلويفيرت.

روما قلص الفارق في الدقيقة الـ50 بتصويبة صاروخية من أوندر، اصطدمت بالعارضة واصطدمت بجيانلويجي بوفون لتسكن الشباك.

مارويسيو ساري مدرب يوفنتوس رد بدخول جونزالو إيجواين بدلا من دوجلاس كوستا في الدقيقة الـ67.

في المقابل شارك جوردان فيرتوه بدلا من أليساندرو فلورينزي في الدقيقة الـ68.

وجاء ثالث تبديلات يوفنتوس في الدقيقة الـ76 بدخول بلايس ماتويدي بدلا من أدريان رابيو، ثم شارك برونو بيريز في صفوف روما بدلا من أمادو دياوارا.

وينتظر يوفنتوس الفائز بين ميلان وتورينو لمواجهته في نصف نهائي كأس إيطاليا.

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