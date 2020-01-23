شرطة سياتل تحقق في حادث إطلاق نار نجم عنه الكثير من الضحايا

قالت شرطة سياتل الأمريكية، اليوم الخميس، إنها تحقق في واقعة إطلاق نار في حي بوسط المدينة. وأضافت أن هناك “الكثير من الضحايا” وأن الشخص الذي يعتقد أنه نفذ الهجوم لاذ بالفرار.

وذكرت إدارة الشرطة على “تويتر” أن الضباط والمسعفين يقدمون الرعاية اللازمة للضحايا في موقع الحادث.

وقالت متحدثة باسم مركز هاربورفيو الطبي، إنه تم نقل سبع ضحايا إلى قسم الطوارئ بالمستشفى في أعقاب إطلاق النار، ولم تقدم تقريرا على الفور عن حالتهم.

وذكرت قناة تلفزيون محلية أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه في الواقعة وأصيب خمسة آخرون بينهم طفل. وقالت القناة إن السلطات تلاحق شخصين للاشتباه في ضلوعهما في إطلاق النار.

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