مطار معيتيقة يعلن تعليق رحلاته

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، أمس الأربعاء، تعليق الملاحة الجوية بالمطار لحين إشعار آخر، ونقـل الرحلات لمطار مصراتة الدولي اعتبارًا من اليوم الخميس، حسب بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وكانت إدارة المطار أعلنت في وقت سابق عن «تعليق الرحلات به لحين إشعار آخر؛ نتيجة لتعرضه لعدة قذائف عشوائية»، وذلك قبل أن تعود وتؤكد أن الشركات الناقلة ستباشر إجراءات رحلاتها المجدولة مع مراعاة تأخير خارج عن الإرادة في المواعيد.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، أن قوات القيادة العامة قصفت المطار بستة صواريخ غراد، مشيرًا إلى أن هذا القصف «خرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار، كما يهدد حركة الملاحة الجوية».

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