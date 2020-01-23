ميركل تعلن عن اجتماع وزاري آخر بشأن ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قدمت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اعتذرها للرئيس التونسي قيس سعيد عن تأخر دعوته لحضور مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي عقد في 19 يناير الجاري، منوهة إلى أن اجتماعا وزاريا آخر سيعقد بشأن ليبيا خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أعلنته الرئاسية التونسية.

وقالت الرئاسة التونسية عبر صفحتها على «فيسبوك»: «تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر اليوم الأربعاء 22 يناير 2020 اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أعربت فيه عن تفهمها عدم استجابة تونس للدعوة التي وجهت إليها لحضور مؤتمر برلين، وعن أسفها لوصول هذه الدعوة بصفة متأخرة، مؤكدة أن تونس ستتم دعوتها في الاجتماع القادم الذي سيُعقد على مستوى وزراء الخارجية، وفي كل المبادرات المتعلقة بالملف الليبي».

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