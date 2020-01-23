ألمانيا تشارك في اجتماع وزراء خارجية دول جوار في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان، أمس الأربعاء، إن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس سيصل الخميس إلى الجزائر العاصمة وسيحضر اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأوضح بيان الخارجية الجزائرية أن لقاء سيجمع الوزير صبري بوقادوم مع وزير الخارجية الألماني «سيتمحور أساسا حول التعاون في مختلف جوانبه، وكذا سبل ووسائل إعطاء دفع جديد للمبادلات الاقتصادية والاستثمارات بين البلدين» و«تبادل واسع لوجهات النظر حول المسائل الكبرى الإقليمية والدولية، ولا سيما الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل».

وتأتي زيارة وزير الخارجية الألماني إلى الجزائر بعد أيام من انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا وبالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا (الجزائر ومصر وتونس والسودان وتشاد والنيجر) بالإضافة إلى مالي.

وقالت الخارجية الجزائرية إن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا «يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر، لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية لتمكين هذا البلد الشقيق والجار من تجاوز الظرف العصيب الذي يعيشه وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار».

وأضاف البيان أن الاجتماع سيستعرض «التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا على ضوء الرصيد الحاصل للمساعي التي ما فتئت الجزائر تبذلها تجاه المكونات الليبية والأطراف الدولية الفاعلة، ونتائج الجهود الدولية الأخرى في هذا الإطار، لتمكين الأشقاء في ليبيا من الأخذ بزمام مسار تسوية الأزمة في بلدهم بعيدا عن أي تدخل أجنبي من أي كان ومهما كانت طبيعته».

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