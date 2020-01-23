وزير خارجية تركيا: لن نرسل المزيد من المستشارين العسكريين إلى ليبيا

صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بأن بلاده لن ترسل المزيد من المستشارين العسكريين أو قوات إضافية إلى ليبيا طالما تم احترام اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار.

وحول موعد الاجتماع الوزاري القادم حول ليبيا في برلين، قال وزير خارجية تركيا في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “أعتقد أنه سيكون في أول أسبوع من شهر فبراير”.

وأضاف أوغلو، “يجب أن يخبرنا الألمان بالموعد.. أعتقد أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ينسق الموعد مع الوزراء الآخرين الراغبين في المشاركة.. لقد أيدنا بالفعل فكرة عقد مؤتمر متابعة”.

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