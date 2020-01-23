وزير الخارجية الجزائري: واثقون من قدرة الليبيين على تجاوز أزمتهم

الجزائر 23 يناير 2020 (وال) – أعرب وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، صبري بوقادوم، عن ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز أزمتهم عن طريق الحوار والمصالحة الوطنية.

الوزير الجزائري قال، في كلمة له أثناء انطلاق أعمال مؤتمر وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا في العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس: “واثقون من قدرة الليبيين على تجاوز أزمتهم، عن طريق الحوار والمصالحة الوطنية، وبناء دولة قادرة على بسط نفوذها في كامل التراب الليبي”.

بوقادوم أضاف “مؤتمر برلين خلص إلى قرارات ملزمة لجميع الأطراف ، على رأسها الالتزام بالهدنة وحظر السلاح”.

وكانت الجزائر، أعلنت أمس الأربعاء، أنها ستستضيف اليوم الخميس، اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي؛ لبحث مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية، ومناقشة التطورات الأخيرة هناك . (وال – الجزائر)

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