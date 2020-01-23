افتتّاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51

القاهرة 23 يناير 2020 (وال)- افتتح في مدينة القاهرة، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 بمشاركة 40 دولة من ضمنها ليبيا .

و افتتح المعرض صباح الأمس الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الثقافة، والإنتاج الحربي، والإعلام، والشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والبيئة والتضامن .

وقد تواجدت ليبيا في أجنحة المعرض من خلال مشاركة عدد من دور النشر من بينها (دار الرواد للنشر -ودار الحسام للنشر -ودار المختار للنشر -ودار البيان للنشر) وقد أقامت عدد من دور النشر حفلات توقيع لعدد من الإصدارات الحديثة للكتاب الليبيين .

و قد شارك عدد من الأدباء والكتاب الليبيين من خلال الندوات والأمسيات الأدبية المقامة ضمن البرنامج الثقافي للمعرض .

وزار المعرض كل من رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، والأمين العام لاتحاد الناشرين العرب بشار سبار .

و قد احتفى المعرض هذا العام بتولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى، من خلال اختيار دولة السنغال باعتبارها دولة ضيف الشرف، وتحديد محور (مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع)، عنوانا للفعاليات التي تناقشها ندوات وفعاليات المعرض، فيما تم اختيار جمال حمدان شخصية المعرض.

وانطلق هذا العام، تطبيق إلكترونى، على الموبايل، باسم (معرض القاهرة الدولى للكتاب)، يحمل برنامج المعرض وأنشطته الثقافية، فضلا عن أسماء الكتب المعروضة، ودور النشر الموجودة بها. ويضم المعرض في دورته الحالية 808 أجنحة، بزيادة 86 جناحا عن الدورة الـ50، في العام الماضى، ويشارك 900 دار نشر، مصرية وعربية وأجنبية، فضلا عن 99 وكيلا لدور النشر العالمية، بزيادة 153 دار نشر عن العام الماضى، من ٤٠ دولة، فيما يشارك في الفعاليات 3502 مشارك.

ويشهد المعرض انطلاق 12 مبادرة شبابية، و12 لقاءً مع السفراء الأفارقة، و12 مبادرة إفريقية، فضلا عن اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين العرب، وانتخابات اتحاد الناشرين المصريين. (وال_القاهرة) ع ج /ف و

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