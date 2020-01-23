وصول شحنة الإغاثة الثانية المقدمة من الهلال الأحمر الجزائري

غدامس 23 يناير 2019(وال)- وصلت شحنة الإغاثة الثانية، المقدمة من الهلال الأحمر الجزائري وكان ذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة ، واستلمها فرع الهلال غدامس والسلطات المحلية ,وذلك في طار اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين الهلال الأحمر الليبي والهلال الأحمر الجزائري خلال الفترة الماضية.

يذكر أن شحنة الإغاثة المقدمة كانت عبارة عن قافلة شاحنات مرسلة إلى المدينة، محملة بمواد غذائية وغير غذائية .

هذا وسيباشر فرع غدامس بعملية التوزيع، وذلك تبعا لخطته المرتبطة بينه وبين الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، كما أن هذه المواد الإغاثية سوف تصل إلى مستحقيها بالتنسيق مع السلطات المحلية بالمدينة .(وال-غدامس) رس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال