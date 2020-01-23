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تبون يؤكد قبول غالبية قبائل الجنوب الليبي ومصراتة والزنتان والطوارق الوساطة الجزائرية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، عن قبول غالبية قبائل الجنوب الليبي ومصراتة والزنتان والطوارق وساطة الجزائر، محذرا من استمرار «الحرب بالوكالة» في ليبيا.

وأعلن تبون أن معظم أطراف الصراع الليبي استجابوا لاقتراحه الوساطة، الذي عرضه خلال مؤتمر برلين حول ليبيا، إذ أبدى استعداد بلاده استضافة حوار «ليبي – ليبي» لإنهاء الأزمة بالطرق السلمية، وهي الدعوة التي استجابت لها حكومة الوفاق، حسب كلمته في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء.

وقال تبون: «كان فيه إجماع حول ما اقترحته الجزائر، لدينا ثقة في الجانبين وأغلب قبائل الجنوب، ومصراتة والزنتان والتبو والطوارق، طلبوا الوساطة الجزائرية وهذا يشجعنا».

وشدد على أن الجزائر «لا تبحث عن تقوية نفوذها جغرافيا»، مكملا: «هناك شعب شقيق يعاني مما عانينا منه، وندرك جيدا معنى أن تتزعزع الدولة، لأن الباب في هذه الحالة سينفتح على جميع الاحتمالات»، لافتا إلى أن الجزائر لديها تقاليدها في الوساطة، قائلا: «نحن نتحرك بصمت، ولا نبحث عن البروز أو الابتزاز أو طلب المقابل».

حرب بالوكالة
ويرى تبون أن مشكلة ليبيا تكمن في «حرب بالوكالة، ولبسط نفوذ»، مكملا: «البعض يبحث عن الثروة، لكن بالنسبة لنا السلم في ليبيا يساوي السلم في بلادنا»، وقال: «كلما كان فيه سلاح جديد في ليبيا اضطررنا إلى الحصول على سلاح مضاد له، ولكن نحن نريد إنفاق أموالنا في التنمية».

وقبيل اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي ينعقد بالجزائر اليوم الخميس، قال تبون إن وزير الخارجية الألماني الذي سيزور الجزائر ليبلغ الوزراء بنتائج مؤتمر برلين، معربا عن تفاؤله بتطورات الملف الليبي والوساطة المحتملة للجزائر.

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • لا يعتقد الأكاديميين الليبين في طرابلس ان العلاقة الليبية بين ادارة الوفاق وحكومة الجزاءر الشقيق انها علاقةًوساطة –
    أنما هي علاقة بين دولتين شقيقتين وحكومتين يعملان على الإصلاح الاداري وتبادل العلاقات التجارية بين البلدين سواء في القطاعات العامة مثل تنمية الزراعة والصناعات التقليدية التي تربط بين البلدين – وحماية الاعراف الدولية –
    وزيارة الوفد الليبي التاريخية للجزاءر لم تكن يوما من الأيام علاقة واسطة كما يظن البعض –
    التنمية البشرية والدعم الامني – يجب ان يكون بداية من العاصمة طرابلس ردا لزيارة الوفد الليبي لدولة الجزاءر الشقيق – واعتقد انه بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين سيضع حدا للتدخلات الخارجية التي تحاول عرقلة المسار الاصلاحي الجديد التي ربما لها اطماع في ثروات الجزاءر او في ثروات الدول المتعاونة – اختصارا الوقت – الوفد الليبي لن يزور الجزاءر او اي دولة في اي اجتماعات اخرى الا بعد ارسال وفد من الحكومة الجزاءرية العاصمة – دون تدخل الخارجية المصريةًوالسوزية – وستكون هناك فاءدة وموقف قوي لحكومة الجزاءر الإصلاحية و نقاط مهمة الطرفين في عملية الإصلاح سواء من الناحية الاجتماعية او الامنية – و التي بحاول عرقلتها بعض الأشخاص الذين لايخفًون عن الجانب الامني والخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة ومساءلتهم عن التجاوزات وإحالتهم للقضاء الشرعي . من بعض دول الجوار –

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