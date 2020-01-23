تبون يؤكد قبول غالبية قبائل الجنوب الليبي ومصراتة والزنتان والطوارق الوساطة الجزائرية

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، عن قبول غالبية قبائل الجنوب الليبي ومصراتة والزنتان والطوارق وساطة الجزائر، محذرا من استمرار «الحرب بالوكالة» في ليبيا.

وأعلن تبون أن معظم أطراف الصراع الليبي استجابوا لاقتراحه الوساطة، الذي عرضه خلال مؤتمر برلين حول ليبيا، إذ أبدى استعداد بلاده استضافة حوار «ليبي – ليبي» لإنهاء الأزمة بالطرق السلمية، وهي الدعوة التي استجابت لها حكومة الوفاق، حسب كلمته في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء.

وقال تبون: «كان فيه إجماع حول ما اقترحته الجزائر، لدينا ثقة في الجانبين وأغلب قبائل الجنوب، ومصراتة والزنتان والتبو والطوارق، طلبوا الوساطة الجزائرية وهذا يشجعنا».

وشدد على أن الجزائر «لا تبحث عن تقوية نفوذها جغرافيا»، مكملا: «هناك شعب شقيق يعاني مما عانينا منه، وندرك جيدا معنى أن تتزعزع الدولة، لأن الباب في هذه الحالة سينفتح على جميع الاحتمالات»، لافتا إلى أن الجزائر لديها تقاليدها في الوساطة، قائلا: «نحن نتحرك بصمت، ولا نبحث عن البروز أو الابتزاز أو طلب المقابل».

حرب بالوكالة

ويرى تبون أن مشكلة ليبيا تكمن في «حرب بالوكالة، ولبسط نفوذ»، مكملا: «البعض يبحث عن الثروة، لكن بالنسبة لنا السلم في ليبيا يساوي السلم في بلادنا»، وقال: «كلما كان فيه سلاح جديد في ليبيا اضطررنا إلى الحصول على سلاح مضاد له، ولكن نحن نريد إنفاق أموالنا في التنمية».

وقبيل اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي ينعقد بالجزائر اليوم الخميس، قال تبون إن وزير الخارجية الألماني الذي سيزور الجزائر ليبلغ الوزراء بنتائج مؤتمر برلين، معربا عن تفاؤله بتطورات الملف الليبي والوساطة المحتملة للجزائر.

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