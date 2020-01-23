إنتر على أعتاب صفقة تبادلية جديدة

وفقا لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية فأن الجناح الشاب وافق على الانتقال على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع إلزامية الشراء مقابل 25 مليون يورو.

وفي المقابل سينتقل الإسباني فيرناندو يورنتي لصفوف إنتر على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

انتقال يورنتي يُعقد من موقف الفرنسي جيرو الذي بات قريبا من الانتقال إلى إنتر بعدما ارتبط بالنيراتزوري طيلة الشهر الماضي.

بوليتانو لا يحظى بالمشاركة الأساسية تحت قيادة أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر.

وربطت التقارير اللاعب بالانتقال لصفوف ميلان في بداية سوق الانتقالات الشتوية.

ومن ثم كان اللاعب قريبا من الانتقال لروما في صفقة تبادلية مع مواطنه ليوناردو سيبناتزولا، رغم إتمام الفحص الطبي لكنها انهارت بسبب طلبات إنتر.

أما يورنتي ارتبط في الساعات الأخيرة أيضا بالانتقال لصوف بارما الإيطالي لتعويض غياب روبوتو إنجليسي بسبب الإصابة.

الإسباني البالغ 34 عاما لعب بقميص نابولي 18 مباراة وسجل 4 أهداف.

ويسعى إنتر لتعزيز البدائل في خط هجومه الذي يضم كل من البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

إنتر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة بفارق 4 نقاط خلف يوفنتوس، فيما يحتل نابولي المركز الـ 11 برصيد 24 نقطة.

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