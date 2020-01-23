وزير الخارجية الجزائري: لا نريد أي تدخل خارجي في الشئون الليبية

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الخميس، إن حل الأزمة الليبية يتطلب أن يكون بأيدي الليبين أنفسهم، واتفقنا أن الحل السياسي هو الأنسب.

وأضاف صبري بوقادوم، في كلمة على هامش أعمال مؤتمر وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا في العاصمة الجزائرية: ” أننا اجتمعنا اليوم لنؤكد على ضرورة تطبيق قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا”.

وأشار إلى أننا لم نوجه الدعوة لأي من طرفي النزاع في ليبيا لحضور مؤتمر الجزائر، موكدا أننا لا نريد أي تدخل خارجي في الشئون الليبية؛ لأن التدخلات الخارجية هي من عقدت الأزمة في ليبيا.

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