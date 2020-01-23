سفير فرنسا بمصر يكرم مدارس مصر للغات لتميزها تعليميا إقليميا ودوليا

قام السفير الفرنسى ستيفان رومانيه بزيارة مدارس مصر للغات القسم الفرنسى؛ لتكريم المدرسة على المجهود المتميز، وكان فى استقباله مديرة المدارس الدولية شاهيناز شحاتة، ود. إسماعيل عثمان رئيس مجلس الإدارة ونائبه المهندس كريم عبدالرحمن، والمدير الفرنسى ومديرى المراحل التعليمية وقادة التعليم بمحافظة الجيزة.

تأتى الزيارة لتكريم مدرسة مصر للغات الدولية فى إطار النجاحات التى تحققها مدارس مصر للغات على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والمستوى المتميز فى تطبيق كافة المناهج التعليمية باللغة الفرنسية والأنشطة الطلابية.

أشاد السفير الفرنسى، بتطوير وتحديث المنشآت التعليمية وجميع الخدمات التى تقدم مما يساعد على الارتقاء بالمستوى التعليمى والثقافى للطلاب، وهو ما يدعم توطيد أواصر الثقافة والصداقة بين الشعبين المصرى والفرنسى، مضيفا أن مصر للغات هى مدرسة نفتخر بشراكتها حيث إنها مدرسة عظيمة وعريقة، لاستخدامها أحدث النظم التعليمية والتربوية، مما يساعد فى تخريج أجيال تفيد المجتمعات الإنسانية، كما أثنى السفير الفرنسى على دور شاهيناز شحاتة، مديرة المدارس الدولية ومجهوداتها المتميزة وانطلاقها إلى آفاق تعليمية مرموقة بتوفير الأدوات والتكنولوجيا اللازمة لإنجاز هذا النجاح الذى لمسه، وهو نجاح نادر لم يره فى أى من مدارس التعليم الفرنسى، وأنه يدعم هذه المنظومة الناجحة التى هى نموذج يحتذى به، وسأقوم بنقل هذه التجربة للحكومة الفرنسية للعمل على دعم التعاون البناء بين مصر وفرنسا فى هذا المجال تماشيا مع خطة الرئيس السيسي للاستفادة من النظم التعليمية العالمية بهدف تطوير منظومة التعليم المصرى.

رحب د. إسماعيل عثمان، بالسفير الفرنسى، مؤكدا أن الزيارة هى تشريف من الحكومة الفرنسية للتعليم المصرى وفخر لمدارس مصر للغات وقيادتها وإدارتها التى تسعى دائما إلى تقديم الأفضل للأجيال الناشئة تربويا وتعليميا لتقديمها إلى المجتمع المصرى، قائلا: نسعى إلى مزيد من النجاحات معا فى شراكة متميزة عظيمة تكون بمثابة نموذج تعليمي نفتخر به من أجل بناء الإنسان القادر على الإبداع والتفاعل مع الحياة كما أراد الله.

وصرحت شاهيناز شحاتة مديرة المدارس الدولية، بأن زيارة السفير الفرنسى حدثا فريدا فى مدارس مصر للغات لم يحدث من قبل وتكريمه لمدارسنا وإشادته بما نقوم به، يعتبر تكليلا نضعه فى أعناقنا فخورين به، وهو ما يؤكد نجاح منظومة “العمل بالحب يؤدى للنجاح”، فلدينا فريق عمل عالى المستوى يعمل بإخلاص وحب ومهنية، واهتمام بمنظومة التعليم وتطويرها دائما فالعمل والاجتهاد والجد نتيجته ليس النجاح فقط بل والتميز، وذلك تمشيا مع توجهات الدولة ووزارة التربية والتعليم ، لننطلق بتعليمنا إلى المستويات الدولية الكبرى وهذا هو هدفنا، وفى ذلك لابد من تقديم الشكر والتقدير لمسيون لاييك على الدعم والإسهام المتنامى من أجل إنجاح المسيرة التعليمية. وأضاف المهندس كريم عبدالرحمن، أن تلك الزيارة هى إضافة كبرى لنا جميعا عائلة مصر للغات، وعلامة واضحة على أننا بشراكتنا التعليمية مع الجانب الفرنسى دائما ما تؤدى إلى إتاحة أعلى جوده تعليمية، مما يؤكد الثقة المتبادلة بيننا، ويظهر ذلك فى الإقبال الكبيرالذى يؤدى إلى زيادة عدد الطلاب الذين يرغبون فى التعليم الفرنسى بالالتحاق بمصر للغات، ونتطلع إلى مزيدا من التعاون الذى يثمر عن التطوير والتحديث ويطلع إلى إعداد أجيال متفوقة علميا وتربويا. وتحدث د. خالد حجازى، وكيل وزارة التعليم بالجيزة، مشيدا بزيارة السفير الفرنسى لمصر للغات التى هى من أعرق وأفضل المدارس، وأراد أن تنتهج مدارس الجيزة نهج مصر للغات التى تقدم خدمات تعليمية ذوات مستويات راقية، كما وأشاد بالتعاون فى مجال التعليم بين مصر وفرنسا، متمنيا ازدهار تلك الشراكة لتطوير التعليم فى مصر.

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