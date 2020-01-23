بمشاركة مصرية.. انطلاق المؤتمر العالمي السعودي للأمراض الجلدية بحضور متخصصين دوليين

تنطلق اليوم، في مكة المكرمة، جلسات المؤتمر العالمي السعودي السنوي الثالث للأمراض الجلدية والليزر والطب التجميلي (SAUDIDERM) برعاية وزارة الصحة وبالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك في فندق هيلتون جبل عمر، ويستمر ثلاثة أيام.

وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أن المؤتمر الذي يعد أكبر مؤتمر للجلدية والتجميل في المنطقة، استقطب نخبة من أطباء الجلد كمتحدثين وعددهم 80 طبيباً من شتى أنحاء العالم ومن بين هذه الدول أمريكا وفرنسا وبريطانيا وجنوب إفريقيا، إضافة إلى مشاركة مجموعة من أطباء الجلد السعوديين المتميزين من حملة الشهادات الأمريكية والأوروبية يعرضون كثيراً من الأبحاث المحلية.

وبين أنه يشارك ضمن الجلسات العلمية للمؤتمر وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول وقائد مكتب تحقيق الرؤية الدكتور خالد الشيباني والأمين العام لهيئة التخصصات الصحية السعودية الدكتور أيمن عبده، لاستعراض برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال الصحة، كما يشارك كوكبة من طلاب الطب والأطباء المقيمين وغيرهم في نجاح هذا المؤتمر.

وأفاد الدكتور العيسى، أن من أهداف المؤتمر تعزيز التميز وإدخال أحدث الموضوعات في طب الجلدية والتجميلية ومعالجة الحالات الصعبة من خلال الابتكار والتعاون وتشجيع التعاون الإقليمي والدولي في مجال طب الأمراض الجلدية ومناقشة أحدث المعلومات الطبية والأبحاث ورفع مستوى جودة القطاع الصحي في مجال التعليم والتدريب والممارسة ومخرجات الخدمات الصحية.

من جانبه أبان رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس المؤتمر الدكتور سعد آل طلحاب، أن المؤتمر يحظى بتعاون وثيق مع الجمعيات العلمية للأمراض الجلدية في السعودية وباكستان وإندونيسيا ومصر والسودان والعراق والمغرب وعمان والكويت والإمارات والبحرين وليبيا ولبنان وبنغلاديش والجزائر وكينيا وموريشوس والمالديف وموريتانيا. من ناحيته أكد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر وعضو اللجنة التنظيمية ورئيس قسم الأمراض الجلدية بجامعة القصيم الدكتور محمد بن صالح الخويلد، أن المؤتمر يتميز عن غيره من المؤتمرات التخصصية بالاستفادة من الكوادر الوطنية المتميزة، بالإضافة إلى نخبة من البارزين في المجال في مختلف دول العالم، ويهتم بإبراز دور المملكة الريادي في تخصص طب الأمراض الجلدية وإبراز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال الصحة، ويتطلع ليكون المؤتمر رياديا بهذا المجال على مستوى الشرق الأوسط.

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