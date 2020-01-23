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رد الوفاق على اعلان الحظر الجوي فوق طرابلس

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

جدد آمر المنطقة العسكرية طرابلس التابع لقوات الوفاق اللواء عبد الباسط مروان انتقاده لقوات الجيش.
وقال مروان في تصريحات إعلامية بحسب عملية بركان الغضب إن إعلان الناطق باسم قوات الجيش خليفة حفتر “حظرا جويًا فوق طرابلس، وتهديده بتدمير الطائرات المدنية، هو خرق واضح وصريح لوقف إطلاق النار”.
وأضاف: “نحن على يقين بأن (قوات الجيش) لن تحترم أي اتفاق أو ميثاق، مؤكدا في الوقت ذاته أن قواتهم على جاهزية تامة للرد على الخروقات المتكررة بشكل قوي” حسب تعبيره.

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • The arriving airplanes are flooding Tripoli with all illegal & so serious Syrian savages/thugs, is that OK by you ya Ahmaaaaaar or you are getting cash bonuses to keep this evil or unlawful act/conduct to go on & on ya Ahmaaaaar
    The only thing that Tripoli thugs/gangsters adheres to is, FORCE/FIRE

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