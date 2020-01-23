تشكيل ليفربول – صلاح يقود القوة الضاربة في مواجهة ولفرهامبتون

ليفربول يحل ضيفا ثقيلا على ولفرهامبتون في ملعب مولينو، بالجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول الدفع بالثلاثي الهجومي: محمد صلاح، وروبيرتو فيرمينو، وساديو ماني.

كما يتحدى نونو إسبيريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون نظيره كلوب، ويدخل المباراة بطريقة 3-4-3 الاعتيادية مع الاعتماد على الجناح السريع أداما تراوري، وراؤول خيمينيز في خط الهجوم.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة مع مباراة مؤجلة.

فيما يتواجد ولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 34 نقطة، ويسعى إلى التقدم للمركز الخامس حال تحقيقه الفوز.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندي روبيرتسون

الوسط: جوردان هندرسون – جورجينو فينالدوم – أليكس أوكسليد تشامبرلين

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني

دكة البدلاء: أدريان – جويل ماتيب – نيكو ويليامز – فابينيو – كورتيس جونس – تاكومي مينامينو – ديفوك أوريجي

تشكيل ولفرهامبتون:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: لياندر ديندونكر – كونور كوادي – رومان سايس

الوسط: مات دوهيرتي – جواو موتينيو – روبن نيفيش – جوني أوتو

الهجوم: أداما تراوري – راؤول خيمينيز – بيدرو نيتو

دكة البدلاء: جون رودي – ويلي بولي – مورجان جيبس وايت – ديوجو جوتا – ريان جيليس – ماكس كيلمان – بيني أشلي سيل

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