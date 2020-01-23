دولة رئيس مجلس الوزراء يطّلع على نتائج مؤتمر برلين وآخر المستجدات على الساحة

بنغازي 23 يناير 2020 (وال)- اطّلع دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، على نتائج مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، والاتصالات الدولية التي تمت مع بعض الدول والاجتماعات القادمة حول ليبيا.

هذا وجاء ذلك خلال اجتماع عقده دولته بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج.

وتطرق دولته خلال الاجتماع لمبادرة دول الجوار حول ليبيا، واللقاء المزمع عقده بالجزائر يوم 23 يناير الجاري.

وأشاد دولته بمبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ومحاولته المستمرة لحل الأزمة الليبية.

كما أشاد بالاجتماع رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، والذي سيعقد في العاصمة الكونغولية برعاية الرئيس ساسو نقيسو نهاية الشهر الجاري.

وتطرق الاجتماع لعمل الوزارة في متابعة أشغال القمة الأفريقية القادمة في أديس أبابا في مقر الاتحاد الأفريقي، كما تطرق الاجتماع لدور المملكة المغربية، والإشادة بها في مساعيها لرفض التدخل الأجنبي، ودورها الذي عملت عليه منذ سنوات لحل الأزمة الليبية باعتبارها قضية مغاربية.

وفي سياق متصل، أطلع معالي الوزير الخارجية دولة رئيس مجلس الوزراء، على الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لترتيب بيتها الداخلي.

كما أطلعه على نتائج امتحانات موظفي العقود، والشروع في معهد الدراسات الدبلوماسية، وتوفير الظروف الملائمة لانطلاق برنامجهم الدراسي الذي ينسجم مع إعلان الحكومة للعام 2020 عامًا للتدريب والتطوير في ليبيا. (وال- بنغازي) ر ت

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