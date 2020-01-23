بعد هز شباك ريال مدريد.. روميرو: أنا صحفي.. جاهز لطلبات التوظيف من أي مجلة

ألفارو روميرو خطف الأضواء مساء الأربعاء، وسجل هدفا تاريخيا لفريقه أونيونيستاس في شباك ريال مدريد بدور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد تغلّب على مضيفه من القسم الثالث بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لكن روميرو أشعل المباراة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 55.

روميرو (23 عاما)، واصل خطف الأضواء في تصريحاته بعد المباراة، وكشف عن مهنة أخرى يمارسها غير كرة القدم.

اللاعب قصير القامة أمسك بالمايكروفون وواجه الكاميرا في مقابلته السريعة بعد المباراة، وقال: “أقدّم نفسي إليكم، كيف حالكم؟ أنا صحفي لو أرادت أي صحيفة توظيفي”.

لاحقا وعبر إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، واصل روميرو تصريحاته اللافتة: “لقد تبادلت القميص مع كارباخال، لا أدري نوع العطر الذي يضعه، لكن رائحته جميلة”.

روميرو دخل الملعب في الدقيقة 53 وسط تحية كبيرة من جماهير أونيونيستاس، قبل أن يسجل هدفا رائعا دخل به تاريخ ناديه.

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