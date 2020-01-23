إصابة ممرضة هندية في السعودية بفيروس كورونا

أعلنت القنصلية الهندية في جدّة الخميس أنّ ممرّضة هندية تعمل في السعودية أصيبت بفيروس من سلالة “كورونا” لكنّه ليس فيروس كورونا المستجدّ، مصحّحة بذلك معلومة أوردها في وقت سابق وزير الشئون الخارجية الهندي.

ونقلت القنصلية في تغريدة على تويتر عن طارق الأزرقي رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الأمراض المعدية والوبائية في منطقة عسير قوله إنّ الممرضة الهندية “مصابة بفيروس كورونا وليس بفيروس كورونا المستجد”.

وكان وزير الشئون الخارجية الهندي قال اليوم الخميس إنّ الممرضة مصابة بفيروس كورونا المستجدّ الذي سجّل أول ظهور في الصين حيث أصاب المئات.

وقال وزير الدولة للشئون الخارجية الهندي في موراليداران إنه “تم فحص نحو 100 ممرضة هندية (…) يعملن في مستشفى الحياة ولم يثبت سوى إصابة ممرضة واحدة بفيروس كورونا”.

وأضاف في تغريدة “الممرضة المصابة تخضع للعلاج في مستشفى عسير الوطني وهي تتعافى بشكل جيد”. وأكد موراليداران لفرانس برس أنه نفس الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي وأسفر عن وفاة 17 شخصا منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، في معلومة سارعت القنصلية إلى نفيها. وتم تسجيل إصابات بالفيروس المستجد في كل من اليابان وهونج كونج وماكاو وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا