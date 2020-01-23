إطلاق أول روبوت مساعد للمعلم في الإمارات

أطلقت الإمارات اليوم الخميس روبوت “معلم المستقبل”، وهو أول روبوت مساعد للمعلم على مستوى الدولة.

ويتم استخدام “الروبوت” كوسيلة داعمة للعملية التدريسية من خلال إدخال بيانات طلبة المدارس إلى ذاكرة الروبوت ليستطيع بعدها التعرف على الطلبة عبر النظر إليهم فقط، وقياس وتحليل مستواهم ومدى قدراتهم الدراسية.

وتم عرض الروبوت خلال معرض التعليم الدولي المنعقد بإمارة الشارقة، ضمن مجموعة من الابتكارات التقنية التي تخدم العملية التعليمية، بمشاركة 20 دولة.

وتم خلال المعرض طرح تقنية التدريب والتعليم من خلال الواقع الافتراضي، والتي تقوم على بناء سيناريوهات واقعية تحاكي المناهج الدراسية المطبقة في مدارس الإمارات، بهدف إلغاء الهوة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي عبر الدمج بينهما.

واستقطب المعرض آلاف الطلبة وأولياء أمورهم والمهتمين بقطاع التعليم الذي أتاح لهم الاطلاع على أحدث التجارب التعليمية في دولة الإمارات والعالم وآخر مستجدات المفاهيم الحديثة في عمليات التعليم الذكي من خلال أجنحة المعرض التي ضمت نخبة من الجامعات العالمية و الجامعات الإماراتية الحكومية والخاصة.

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