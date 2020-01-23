مسئول أمريكي ضمن تحالف مكافحة داعش: آلاف من مقاتلي التنظيم ناشطون في سوريا والعراق

حذر جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص بتحالف مكافحة تنظيم داعش من استعادة التنظيم الإرهابي قدراته في سوريا والعراق.

وذكر جيفري اليوم الخميس بمقر الخارجية الأمريكية أن هناك في الدولتين ما بين 14 ألفا إلى 18 ألف مقاتل مستعدون للقتال.

وأضاف جيفري أن شمال شرق سوريا يعتبر في الواقع تحت السيطرة إلا أن المتشددين ينشطون جنوبي نهر الفرات حيث ينبغي أن تكون الحكومة السورية مسيطرة على المنطقة.

وأوضح جيفري أن هناك دلائل على أن مقاتلي التنظيم يعيدون تشكيل أنفسهم في العراق أيضا، خاصة محافظتي ديالا وكركوك، مبينا بالقول: “نحن قلقون بشأن عدد هؤلاء المقاتلين وكيفية تنسيق مواقفهم فيما بينهم”.

وقال جيفري إن عمليات تحالف مكافحة التنظيم الذي تقوده الولايات المتحدة توقفت إلى حد كبير في الوقت الراهن في العراق، حيث تنصب الجهود على حماية الجنود العاملين هناك. وأشار إلى أن القوات العراقية ما تزال تقوم بعمليات في المنطقة، حيث قامت بست عمليات مهمة خلال أربع وعشرين ساعة، مبينا بالقول: “بطبيعة الحال هناك حوار بين رجالنا في التحالف وبين القوات العراقية ونتبادل المعلومات على مستويات مختلفة”. وكان الجنرال الأمريكي أليكساس جرنكويتش نائب مدير عملية “العزم الصلب” ضد التنظيم صرح أمس الأربعاء في واشنطن أن التحالف عاود استخدام طائرات الاستطلاع والطائرات المقاتلة في العراق، إلا أنه أوضح أن عمليات تدريب القوات العراقية توقفت إلى حد كبير. كان تحالف مكافحة داعش أوقف منذ بداية الشهر الجاري عمليات دعم القتال ضد التنظيم، بسبب الوضع الأمني المتوتر في المنطقة عقب مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في عملية أمريكية.

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