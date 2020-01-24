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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24-1-2020 والقنوات الناقلة.. الزمالك وقمة مصر والجزائر

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وفي نفس الموعد، يلعب الوداد الرياضي المغربي أمام اتحاد الجزائر على بي إن سبورتس 1.

ويواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره الجزائري في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2020 في الرابعة والنصف مساءً.

وتنطلق جولة جديدة من الدوري الإيطالي اليوم الجمعة.

ميلان يحل ضيفا على بريشيا في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

وفي إسبانيا، يلعب أوساسونا أمام ليفانتي في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 3.

نرحل من إسبانيا لـ ألمانيا.

بوروسيا دورتموند يواجه كولن في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5.

ويلعب نيس أمام ستاد رين في الدوري الفرنسي في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 6.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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