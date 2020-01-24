بعد الإطاحة بـ أتليتكو.. بطل كولتورال ليونيسا: نريد برشلونة في الدور المقبل

، بعد أن تغلب عليه 2-1 في مباراة من 120 دقيقة.

video:1

وصرّح الحارس الفرنسي الذي أقدم على عدة تصديات خارقة في أوقات حساسة من اللقاء: “إنها واحدة من أفضل مباريات حياتي”.

وكشف كواليس التعاقد معه الصيف الماضي: “خضعت لفترة اختبار لأسبوعين مطلع الموسم قبل أن يتم التوقيع معي”.

وأتم: “أريد مواجهة برشلونة في الدور المقبل”.

جيفار (22 عاما) انضم إلى كولتورال ليونيسا قادما من فريق إسباني مغمور آخر يدعى كاودال ديبورتيفو.

الغريب أن جيفار الذي قدّم أداءً إعجازيا في مواجهة أتليتكو، ليس حارس مرمى كولتورال ليونيسا الأساسي، بل الحارس الاحتياطي ولا يلعب سوى مباريات الكأس.

اختر التشكيل المثالي للدوري الإسباني

اقرأ أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا