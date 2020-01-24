قبل زيارة نتنياهو لواشنطن.. ترامب يعتزم الكشف عن خطة سلام الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إنه سيكشف عن خطته التي طال انتظارها للسلام في الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن الأسبوع القادم.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إير فورس، وكان في طريقه إلى ميامي للمشاركة في حدث سياسي، إن رد فعل الفلسطينيين قد يكون سلبيا في البداية على خطته لكنه أوضح أنها ستعود عليهم بالنفع.

وأضاف ترامب “إنها خطة عظيمة.. إنها خطة ستحقق النجاح في واقع الأمر”.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع نتنياهو في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

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