أنباء عن سقوط قذائف في مطار معيتيقة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن مطار معيتيقة الدولي عن جدول رحلاته الجوية ليوم الجمعة من وإلى طرابلس وتضمنت الرحلات مطارات تونس وصفاقس واسطنبول ونيامي عاصمة النيجر، ناشراً جداول تبين الرحلات على متن طيران الخطوط الجوية الليبية والخطوط الأفريقية والبراق والأجنحة.

تأتي هذه الرحلات رغم تحذيرات القيادة العامة للجيش الوطني تفعيل منطقة حظر الطيران وأن أي تحرك من وإلى المطارات الواقعة في دائرة الحظر ستكون هدفاً للدفاعات الجوية التابعة للجيش.

وتزامن إعلان المطار مع أنباء متطابقة نشرتها منصات تواصل اجتماعي مؤيدة للجيش الوطني تفيد بسقوط قذائف وصواريخ على “قاعدة معيتيقة الجوية العسكرية” التي تضم المطار المدني، وسط تحذيرات من مدونين ونشطاء من أن قرار رئاسي الوفاق لاستئناف حركة الطيران من معيتيقة “مغامرة طائشة” من الوفاق محذرين من وقوع ضحايا بين المدنيين محملين المسؤولية لحكومة الوفاق.

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