رعب فيروس كورونا يصاحبه تحذيرات من مرض إكس القاتل

أكد متحدث باسم منظمة الصحة العالمية (WHO) أن فيروس كورونا، الذي اكتُشف في مدينة ووهان الصينية مع ظهور حالات في اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية، يطابق معالم مرض “إكس” الغامض.

وفرضت الصين الحجر الصحي على ملايين الأفراد في 3 مدن واقعة في مركز تفشي المرض، الذي أودى بحياة 18 فردا وأصاب أكثر من 630 شخصا. وتعمل السلطات في جميع أنحاء العالم بشكل يائس لمنع وقوع وباء عالمي. ويسعى المسئولون الصحيون بنشاط لتسريع عملية تطوير علاج فعال للمرض الناشئ، بالإضافة إلى أمراض أخرى مماثلة، وفقا لروسيا اليوم.

وعقدت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا الأسبوع، لجنة طوارئ حول المرض، بمقرها في جنيف.

ويجتمع خبراء المنظمة مرة أخرى اليوم، وحذروا من أن يصبح الفيروس حالة طوارئ عالمية للصحة العامة.

كشف “المصدر” المسئول عن انتقال الفيروس الصيني القاتل إلى البشر وفي حديثه مع موقع “إكسبريس”، قال طارق جاساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: “من الممارسات الشائعة أن يسمى أحد الأمراض الناشئة، مثل فيروس كورونا الجديد الذي حُدّد مؤخرا، المرض “إكس”. وتعامل علماء الأوبئة مع المرض “إكس” في الماضي، وتعلموا من تجربتهم السابقة لتحسين وتعزيز طرق الكشف ومراقبة مسببات الأمراض غير المعروفة”. وقال جاساريفيتش إن هوية المرض “إكس” تتطور باستمرار، وتمثل اسم المسبب الذي يمكن أن يُحدث وباء دوليا خطيرا. وانتشر فيروس كورونا الجديد فى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وفيتنام وتايلاند وتايوان. وتجري الآن إجراءات الفحص في 5 مطارات أمريكية، بما في ذلك نيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، لمراقبة الوافدين من ووهان الصينية. وفي الوقت نفسه، حذر البروفيسور يورغين هاس، رئيس قسم طب العدوى في جامعة إدنبرة، من احتمال أن تكون هناك “حالات أخرى كثيرة” لفيروس كورونا المشتبه به في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بعد خضوع 4 أشخاص لاختبارات في إسكتلندا.

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