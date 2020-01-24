كوريا الشمالية تؤكد تعيين ضابط سابق بالجيش وزيرا جديدا للخارجية

أكدت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة تعيين ري سون جون وزيرا جديدا للشئون الخارجية. والوزير الجديد ضابط سابق بالجيش وليست له خبرة كبيرة على الصعيد الدبلوماسي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن ري ألقى كلمة كوزير خلال حفل عشاء أقامته الوزارة يوم الخميس للسفارات والمنظمات الدولية بمناسبة العام الجديد وهو أحدث مسئول عسكري تتم ترقيته في عهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وذكر مصدر دبلوماسي في سول لرويترز أن كوريا الشمالية أبلغت الدول التي لها سفارات في بيونجيانج الأسبوع الماضي بأن ري الضابط السابق بالجيش والمسئول الكبير بحزب العمال الحاكم سيحل محل ري يونج هو كأكبر دبلوماسي بالبلاد.

وجاء التعيين بمثابة مفاجأة لمتابعي شؤون كوريا الشمالية وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن حيث أن ري لا يملك أي خبرة في التعامل مع القضايا النووية أو مع المسئولين الأمريكيين.

لكن الوزير الجديد قاد المحادثات التي جرت على مستوى رفيع بين الكوريتين عام 2018 كرئيس للجنة الوحدة السلمية للبلاد التي تتعامل مع المسائل المتعلقة بكوريا الجنوبية.

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