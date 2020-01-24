إلغاء جميع الرحلات الجوية من ووهان الصينية إلى موسكو بسبب انتشارفيروس كورونا

أفادت وكالة “انترفاكس” اليوم الجمعة أنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية المباشرة من مدينة ووهان الصينية إلى موسكو خشية من انتقال فيروس “كورونا” الذي انتشر في ووهان.

إلغاء جميع الرحلات الجوية من ووهان الصينية إلى موسكو بسبب انتشار بعد انتشاره في الصين.. فيروس كورونا يظهر في دول أخرى ويثير مخاوف وفقًا لروسيا اليوم.

ونقلت الوكالة عن مصدر لم تكشف هويته، أن الرحلات الجوية إلى موسكو من مدينة ووهان الصينية قد تم تعليقها بسبب مخاوف من انتشار هذا الفيروس.

بدوره جدد المكتب الفيدرالي الروسي للمراقبة وحماية المستهلك، دعوته المواطنين الروس إلى الامتناع عن السفر إلى الصين خشية من الإصابة بفيروس “كورونا”.

وأكد المكتب أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس في روسيا، وأن السلطات المختصة تعمل على مراقبة المسافرين القادمين من الصين.

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