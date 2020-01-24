الكويت تستدعي السفير الإيراني على خلفية تصريحات الحرس الثوري

استدعت وزارة الخارجیة الیوم الجمعة السفیر الإیراني لدى الكویت محمد إیراني حیث اجتمع مع نائب وزیر الخارجیة خالد الجارالله، وذلك على خلفیة تكرار تصریح قائد القوات الجو فضائیة في الحرس الثوري في إیران والذي ذكر فیھا أن قاعدة علي السالم في الكویت شاركت ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملیة التي نفذت قرب مطار بغداد مؤخرا.

وأعرب الجارالله عن استیاء واستغراب الكویت لتكرار مثل ھذه التصریحات مجددا تأكید نفي دولة الكویت القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم مشیرا إلى ما سبق وأن نفته رئاسة الأركان العامة للجیش في بیانھا عن مشاركة أي من القواعد الكویتیة في ھذه العملیة.

وطلب الجارالله من السفیر الإیراني أن یصدر عن المسئولین في إیران توضیح حقیقة موقف الكویت المشار إلیه وأن لا یتم تكرار مثل ھذه التصریحات التي من شأنھا الإساءة للعلاقات بین البلدین.

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