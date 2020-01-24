مبابي: فات الآوان لأكون مثل ميسي

ولم يُخف الفرنسي الشاب أن الفرنسي زين الدين زيدان مُلهمه، لكن البرتغالي رونالدو بمثابة بطله.

مبابي قال لصحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية: “إذا كنت فرنسيًا بالطبع ستكبر وزيدان هو نجمك”.

وتابع “أحببت أيضا البرازيليين، بداية من بيليه ثم رونالدو ورونالدينيو وكاكا، بالنسبة لي أيضا كريستيانو رونالدو والذي استطعت مواجهته كمنافس”.

وسبق أن التقى رونالدو ضد مبابي في مواجهة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2017 والذي تفوق من خلاله الملكي ذهابا وإياب بنتيجة 5-2.

وبالتطرق للحديث عن الأرجنتيني ليونيل ميسي “لقد أصبح الأمر متأخرا للغاية لأن أكون مثل ميسي، كان عليّ أن أبقى في موناكو”.

وأردف “لكن من دون أخذ أي شيء من ميسي، ألهمني كريستيانو في مسيرتي”.

وأتم : “لدي حلم بالفوز بكل شيء، لقب دوري أبطال أوروبا ويورو والأولمبياد”.

منتخب فرنسا يشارك في نهائيات يورو 2020 ووقع في مجموعة الموت والتي تضم كل من ألمانيا والبرتغال، فيما صعد منتخب فرنسا الأولمبي لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان مبابي قد أبدى رغبة في وقت سابق في المشاركة ببطولة الأولمبياد خاصة أنه في سن يسمح له بالمشاركة (أقل من 23 سنة).

مبابي بدأ مسيرته مع موناكو ونجح في سن الـ 18 في قيادة الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا والفوز بلقب الدوري الفرنسي.

ومن ثم انتقل لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 في صفقة كلفت 180 مليون يورو.

الفرنسي البالغ 21 عاما حصد لقب كأس العالم مع منتخب فرنسا وصار ثاني أصغر لاعب يسجل في نهائي المونديال بعدما هز شباك كرواتيا.

الموسم الحالي سجل مبابي 23 هدفا في 21 مباراة وصنع 12 في جميع المسابقات.

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