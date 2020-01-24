وفاة 8 أشخاص في إندونيسيا جراء احتساء كحول محلي الصنع

توفي ثمانية أشخاص، وأصيب ثمانية آخرون بالمرض، جراء استهلاك كحول محلي الصنع في إقليم جاوة الغربية بإندونيسيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام اليوم الجمعة.

وقال أحد المسؤولين القرويين إن الضحايا شعروا بالمرض أمس الخميس بعدما احتسوا المشروب الكحولي المعد محليا والممزوج بمشروبات الطاقة للاحتفال بعيد ميلاد أحدهم في مقاطعة تاسيكمالايا.

وأضاف المسؤول نانا سوبرياتنا: “شربوا معا في حفل عيد الميلاد، وتوفى أربعة منهم في نفس اليوم”.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المرضى الثمانية يتلقون العلاج بأحد المستشفيات، وأن حالتهم حرجة.

ويتوفى العشرات من الإندونيسيين سنويا بعد استهلاك المشروبات المخمرة منزليا وغالبا ما يتم مزجها بنوع من المواد السامة، بما في ذلك طارد الناموس، لزيادة قوتها.

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