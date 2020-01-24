رئيس تسويق السياحة الثقافية: الفيتور سوق يعشق المنتج الحضاري والأثري

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، اليوم ، إن معرض الفيتور المنعقد حاليا في مدريد ذو أهمية خاصة للسوق المصري ، مشيرا إلي أنه سوق يعشق المنتج الحضاري والأثري وهو أكثر ما يميز المقصد المصري، ويفتح الباب بشكل كبير لضرورة رفع حجم الحركة الوافد من ذلك السوق والدول الناطقة باللغة الإسبانية.

وأضاف أن هناك مشاركة كبيرة من صناع القرار السياحي من أسواق دول أمريكا اللاتينية وإسبانيا والبرازيل، و هي دول تتميز بعشقها للسياحة الكلاسيك التي تتعلق بالرحلات النيلة وزيارة المعابد والآثار، إلي جانب كون سائح تلك الدول يتمتع بقدرة شرائية مرتفعة ، ويقبل علي شراء الهدايا التذكارية والمنتجات اليدوية وهو ما يعد قيمة مضافة لدخل حركة السياحة التي تصب في الاقتصاد القومي.

ولفت إلى أن تصميم الجناح المصري علي شكل معبد فرعوني هو بمثابة رسالة تؤكد أهمية منتج السياحية الثقافية، وما يمكن أن يحظي به السائح من تجربة مهمة تكشف له عن قصة الحضارة المصرية ومدى عمقها و أثرها في الحضارة الإنسانية.

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