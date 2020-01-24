ندوة ملامح السرد الروائي في ليبيا بمكتبة الإسكندرية الثلاثاء المقبل

ايوان ليبيا – وكالات :

تستضيف مكتب الإسكندرية، الثلاثاء، المقبل الباحثة الليبية الدكتورة أريج خطاب، والأكاديمي الليبي عمادعبدالنبي، في ندوة حول «ملامح السرد الروائي في ليبيا في العقد الأول من القرن الحادى والعشرين» وهي الدراسة التي أعدها الباحثان بكلية الآداب في جامعة عمر المختار.

وقال مدير الندوة الأديب منير عتيبة، الأربعاء إن «هذا اللقاء هو أحد حلقات النقاش في المشروع الذي أطلقه مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان (ملامح السرد العربي في القرن الحادى والعشرين)»، وفقًا لجريدة الأهرام المصرية.

وأضاف: «اتفقنا مع عدد من النقاد في بلدان عربية مختلفة لإعداد دراسات تحدد أهم ملامح السرد في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في بلادهم».

ولفت منير عتيبة إلى أن «القاءات تنظم بمكتبة الإسكندرية لكل باحث لشرح الدراسة الخاصة به سواء بحضوره شخصيًا أو بواسطة الفيديو كونفرانس في حال تعذر حضوره»، مشيراً إلى أنه جرى بـ«الفعل الانتهاء ومناقشة الأبحاث الخاصة بكل من لبنان والعراق».

وأكد الأديب منير عتيبة أنه بـ«نهاية المشروع سيكون بين أيدينا كتاب يضم هذه الدراسات التي ستبين أهم ملامح السرد العربي، والمشترك والمختلف في هذه الملامح بين البلدان العربية المختلفة»، لافتًا إلى أن «المشروع في مرحلته الثانية سيقدم ملامح السرد العربي في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين».

يذكر أن الأكاديمي الليبي عماد عبد النبي، يعمل أستاذا مساعدا بجامعة عمر المختار، بينما الباحثة الليبية الدكتورة أريج خطاب تعمل أستاذا محاضرا بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة عمر المختار البيضاء، كما عملت أستاذة لتعليم العربية لغير الناطقين بها بجامعة الأزهر، وصدر لها كتاب بعنوان «المكان في الرواية الليبية في سرديات أحمد الفقيه»، كما كتبت عددا من الدراسات الأدبية، وتنشر مقالاتها في عدد من الصحف والمجلات الأدبية.

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