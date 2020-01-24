بوتين يدعو إلى قمة في مجلس الأمن حول ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ما زال يتعين العودة إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار مناسب بشأن الوضع في ليبيا.

بوتين وخلال منتدى “نذكر المحرقة، ونحارب اللاسامية” أمس الخميس قال : أمامنا الكثير من المهام، واحدة منها ناقشناها مؤخرًا في برلين بمبادرة من السيدة ميركل، وهي ليبيا”، وفقا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وتابع: “ما زال يتعين علينا العودة إلى مجلس الأمن بشأن هذه القضية واتخاذ قرار مناسب، لكن هناك العديد من المشاكل الأخرى”، مضيفًا أن “الانقسام قد يؤدي إلى عواقب وخيمة”.

واقترح الرئيس الروسي عقد اجتماع لرؤساء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي روسيا الاتحادية والصين والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة المتحدة لبحث القضايا الأمنية.

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