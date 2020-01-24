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فرنسا و الامارات يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره الفرنسي جون إيف لودريان، الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس، مستجدات المنطقة، لاسيما تطورات الملف الليبي. و استعرض الوزيران وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، التطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا تطورات الأوضاع في ليبيا وإيران والسودان.

من جانبه، رحب جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا بزيارة عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكداً على ما يجمع البلدين من علاقات استراتيجية متميزة وتعاون مشترك في المجالات كافة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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