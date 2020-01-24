اجتماع استثنائي لحكومة الوفاق برئاسة السراج

ايوان ليبيا – وكالات :

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق، صباح الخميس بمقر المجلس بطرابلس، اجتماعًا استثنائيًا برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

حضر الاجتماع النائبان أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان، والوزراء، لمناقشة ما وصفوه بـ “التهديد الذي تتعرض له حركة الطيران المدني بمطار معيتيقة”، بحسب منشور لـ “إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”

ووجه السراج، الخارجية الليبية بالتواصل العاجل مع الجهات الدولية ذات العلاقة ووضعها أمام مسؤولياتها، حيث تم الاتفاق على عدم الرضوخ للتهديدات.

يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، كان قد أعلن، الأربعاء، تفعيل الحظر الجوي على طرابلس وخصوصا منطقة مطار وقاعدة معيتيقة الجوية.

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