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اجتماع استثنائي لحكومة الوفاق برئاسة السراج

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

عقد  مجلس وزراء حكومة الوفاق، صباح الخميس بمقر المجلس بطرابلس، اجتماعًا استثنائيًا برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

حضر الاجتماع النائبان أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان، والوزراء، لمناقشة ما وصفوه بـ “التهديد الذي تتعرض له حركة الطيران المدني بمطار معيتيقة”، بحسب منشور لـ “إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”

ووجه السراج، الخارجية الليبية بالتواصل العاجل مع الجهات الدولية ذات العلاقة ووضعها أمام مسؤولياتها، حيث تم الاتفاق على عدم الرضوخ للتهديدات.

يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، كان قد أعلن، الأربعاء، تفعيل الحظر الجوي على طرابلس وخصوصا منطقة مطار وقاعدة معيتيقة الجوية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • The smallest and most hated government ever existed where it follows/adheres orders for a foreign spy agency, The Diseased TURKISH MIT
    It would be very optimal to the level their meeting place to the ground and that would immediately free & revive LIBYA & at all levels
    Hence, their continued existence is so extremely harmful to all & including the unborn Libyans yet

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