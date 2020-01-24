حوار مع قادة إرهابيو إدلب في جنوب طرابلس

في تقاطع بشارع طيني وفي هذا الشهر ، على بعد حوالي مائة وخمسين قدمًا من خط المواجهة ، اقترب مقاتل مليشيا نحيف ثم استدار فجأة عندما رآني ، لقد كنت أغطي نزاعات ليبيا لسنوات ولاحظت بعض التفاصيل البسيطة ولكن المميزة حول مظهره: مجموعة من الربطات حول رأسه ، وسترة تكتيكية خضراء زيتونية ، وربما تحمل بعض التأثيرات العسكرية. وأكد القائد الليبي الذي كنت معه ذلك ، ضحكة مكتومة: “هذه ليست نظرة ليبية”.

كانت هذه مقدمة تقرير للكاتب والباحث الأمريكي المختص بالشأن الليبي المقرب من الرئاسي ” فريدريك ويري ” عبر صحيفة ” نيويورك ريفيو ” بعد زيارة إلى طرابلس يبدو أنها كانت بنية من الحكومة لدعمها لكنه كشف فيها عن مشاهداته للمقاتلين السوريين الذين جلبتهم حكومة الوفاق من سوريا لما تسميه ” الدفاع عن طرابلس .

يقول الكاتب صاحب النزعات العدائية دائمًا للجيش الليبي والمشير حفتر في تقريره الذي ترجمت المرصد أبرز ماجاء فيه : ” بعد خمسة عشر دقيقة ، كنت داخل فيلا من الخرسانة المصبوبة والتي كانت بمثابة أماكن المعيشة لمجموعة من المقاتلين السوريين ، كان يجلس أمامي على أريكة أرجوانية فخمة ، خلف طاولة قهوة مملوءة بصواني الرماد وأواني الزجاج المنفوخ ، كان هذا القائد السوري يبلغ من العمر أربعة وثلاثين عامًا اسمه أحمد ، ومعه مقاتلين سوريين آخرين يبلغ عددهم حوالي خمسمائة في هذا الجزء من الجبهة ، أخبروني أنهم وصلوا ليبيا قبل عدة أيام وكانوا جزءًا من فرقة أكبر تضم قبل شهر ، مع أفراد عسكريين أتراك. قالوا إن هناك خطط لجلب ستة آلاف مقاتل سوري إضافي ” .

يعد التدخل العسكري التركي في ليبيا ، وفقاً للكاتب والذي يتضمن نشر مقاتلين سوريين ، أحدث خطوة في لعبة الشطرنج في حرب أهلية طويلة الأمد أعقبت ” ثورة 2011 ” والتدخل الذي تم حينها بقيادة الناتو ، والإطاحة بالقذافي ، منذ ذلك الحين ، تفككت هذه الدولة الغنية بالنفط في خليط من المناطق والبلدات والميليشيات التي تتنازع على السلطة والثروة.

يضيف الكاتب بعد أن تحدث عن الدعم المزعوم الذي قال أن حفتر يتلقاه من الخارج ، ” أن حكومة طرابلس اتجهت إلى تركيا حليفها القديم ، الراعي العسكري الأجنبي الوحيد. منذ مايو من العام الماضي، تركيا تحلق بطائرات بدون طيار سرا المسلحة لدعم قوات الرئاسي وقدمت أيضا أعداد صغيرة من المستشارين العسكريين والفنيين. يبدو أن إحجامها عن نشر القوات البرية قد تغير في أوائل يناير ، عندما صادق البرلمان التركي على اتفاقية دفاع مع الرئاسي في طرابلس ” .

وفي مايلي النص الكامل للمقال :

في الضغط من أجل دور عسكري أكبر في ليبيا ، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العلاقات التاريخية بين ليبيا وتركيا لكن الدوافع الاقتصادية تدعم هذه الخطوة أيضًا . وقعت أنقرة اتفاقًا في نوفمبر مع المجلس الرئاسي يمنحها حقوق استكشاف لحقول النفط والغاز البحرية في البحر المتوسط. كما تتطلع إلى إبرام عقود البنية التحتية وعقود الأسلحة في ليبيا ، والتي ستخسرها إذا استولى حفتر على السلطة ، يقول الكاتب .

هذا كله جزء من توسيع أوسع لقوة تركيا الجيوسياسية في عهد الرئيس أردوغان. ومع ذلك ، فهي تنطوي على مخاطر سياسية داخلية: فالمغامرة العسكرية التركية في ليبيا قد تدخل البلاد في مستنقع. لذلك فإن المقاتلين السوريين هم وسيلة مريحة لأردوغان لتجنب هذه المخاطر ، مع الاستمرار في ممارسة الضغط على مستقبل ليبيا.

في بعض الحالات ، يتم اختيار هؤلاء المقاتلين من نفس قوات العملاء السوريون التي أرسلها أردوغان إلى شمال سوريا لقتال الأكراد ولكن بما يعكس طموحات أنقرة من أجل التأثير الإقليمي ، فإن هذا الانتشار الجديد في شمال إفريقيا يتجاوز حدود تركيا.

منذ أواخر العام الماضي ، جندت الحكومة التركية هذه الميليشيات السورية للخدمة في ليبيا مع وعود براتب شهري كبير (يقال ، 2000 دولار شهريًا ) وعروض الجنسية التركية (على الرغم من أن القائد السوري أحمد قال إنه حصل على هذه الجنسية قبل أكثر من خمس سنوات ).

بالنسبة له ، وغيره من السوريين الموجودين في الغرفة ، فإن الانتماء إلى تركيا له جذور عميقة: من الناحية العرقية ، هم التركمان السوريون ، المواطنون السوريون الذين تربطهم علاقات أجداد مع تركيا. كما أنهم جزء من ميليشيا سورية أكبر مدعومة من تركيا تسمى فرقة السلطان مراد ، والتي سميت باسم حاكم عثماني يضم العديد من التركمان.

قبل مجيئه إلى ليبيا ، حارب أحمد وزملاؤه السوريون في الجيش السوري الحر ضد النظام السوري للرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية الدموية في ذلك البلد. أحمد يعرف نظام الأسد جيداً. ولد في ريف حلب ، وكان ملازمًا في القوات الخاصة السورية قبل انشقاقه عن القوات الحكومية في عام 2011 ، في بداية الثورة السورية.

سنوات القتال المتبعة: حلب ، حمص ، القصير ، إدلب ، قال ، وهو يتصفح مقاطع الفيديو للهاتف الخليوي. وذكر “أصدقاء” أميركيون يدعون “جون وجوش” – من المفترض أن يكونوا من موظفي السي آي إيه – الذين دربوا الجيش السوري الحر وسلحوه.

لقد كانت حرباً وحشية متواصلة تميزت بتحول التحالفات والخيانة: فقد قضى ذات مرة تسعة أشهر في السجن من قبل جماعة متمردة منافسة إلى جانب الجماعات السورية الأخرى المدعومة من تركيا ، اتُهمت مليشيا السلطان مراد بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ، وكان آخرها في عام 2019 خلال توغل بقيادة تركيا في شمال شرق سوريا.

قال المقاتلون السوريون في ليبيا إنهم وصلوا إلى هناك عبر مطار طرابلس الوحيد الذي يعمل ( معيتيقة ) على متن طائرة عسكرية تركية من إسطنبول.

أبلغوا غرفة العمليات في ذلك المطار ، والتي تضم كادرًا من الضباط الأتراك الذين يعملون عن كثب مع قادة الميليشيات السورية والليبية. كان أحد هؤلاء القادة الليبيين مضيفي على الجبهة ، وهو مهندس سابق يدعى محمد الضراط ، والذي قاد المقاتلين في معارك متعددة منذ عام 2011.

رافقت الضراط في عام 2016 عندما كان يقاتل داعش في مدينة سرت ، ثم بمساعدة الغارات الجوية والمخابرات الأمريكية. الآن ، كما يقول ، سحبت الولايات المتحدة حتى الوحدة العسكرية الصغيرة التي كانت تعمل معهم في العاصمة بعد أن بدأ هجوم حفتر العام الماضي.

لم يمض وقت طويل على ذلك ، اتصل الرئيس ترامب بالجنرال لدعم عمليته. وبينما عاد بعض أفراد الجيش والمخابرات الأمريكيين إلى غرب ليبيا التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني ، لا تزال السياسة الأمريكية تجاه ليبيا غامضة.

لقد نجح التدخل التركي السوري في ليبيا في تعزيز الروح المعنوية لمقاتلي الرئاسي في مواجهة حلفاء حفتر الأجانب الأكثر عددًا. قال لي الضراط ، “نحن نشعر بمزيد من الثقة الآن” ، واصفاً كيف اندمج السوريون بسرعة مع الميليشيات الليبية ، وتبادل المهام في ساحة المعركة وسد الفجوات بين الأفراد عبر خط المواجهة حول العاصمة. وأوضح أنه بمجرد التعرف على التضاريس المحلية ، سوف يشاركون في هجوم مضاد مع ميليشيات الرئاسي.

قال القائد السوري أحمد وهو يتشابك بين أصابع يديه: “نحن مندمجون تمامًا”. إنه يعترف بأنه في حين أن بعض السوريين هم من قدامى المحاربين الذين تم اختيارهم من صفوف القوات المسلحة للأسد ، فإن آخرين مدنيون لديهم سنوات من الخبرة القتالية في الحرب الأهلية السورية ولكن دون تدريب عسكري رسمي.

من المفترض أن تمنع أي تكرار لادعاءات انتهاك حقوق الإنسان ضد الميليشيات العميلة في شمال سوريا ، وهنا في ليبيا ، رافقت قوة شرطة داخلية المقاتلين لفرض الانضباط. أخبرني عامل إنساني ليبي لاحقًا أن منظمته لم تتلق حتى الآن أي تقارير من المدنيين الليبيين عن المضايقات من قبل المقاتلين السوريين.

لكن ليس كل الليبيين سعداء بالوجود السوري. بالنسبة للبعض ، فإن وصولهم إلى الجبهة يمثل إهانة للفخر الوطني الليبي ومهانة للقتال ومصدرًا للإحراج لحكومة الوفاق لأن معسكر حفتر يحول هذا الاستياء إلى نقطة دعاية. أخبرني المسؤول الكبير في إدارة طرابلس ، خالد المشري ، أنه لا يوجد سوريون في حد ذاتهم ، هناك فقط تركمان ، وأنهم كانوا يعملون فقط كخبراء لوجستيين ومترجمين ، وليس كقوات قتالية ، وهو تأكيد يناقض ما بين المقاتلين السوريين والليبيين.

علاوة على ذلك ، يقول بعض قادة الميليشيات الليبية إن ما تحتاجه قوات الجيش الوطني في الحقيقة ليس مزيدًا من المشاة ، بل المساعدة التقنية والأسلحة المتقدمة: المزيد من الطائرات المسلحة بلا طيار ، مشوشات الطائرات بدون طيار ، المدفعية ، وأنظمة الدفاع الجوي. بدأت هذه المعدات بالفعل في الوصول من تركيا وتحول ميزان القوى في ساحة المعركة – أكثر مما فعل الوجود السوري ، وفقًا لبعض القادة الليبيين.

مقارنة بالظروف السائدة في وطنهم الذي مزقته الحرب ، فإن نشر السوريين في ليبيا يبدو سهلاً نسبيًا في الوقت الحالي. بدا القائد السوري أحمد مرتديًا سترة صوفية وشعرًا مبللًا ، فقد كان لديه وقت لتشغيل جهاز رياضة المشي في الفيلا.

ادعى أحمد أنه كان هناك فقط وفاة سوري واحدة في ليبيا حتى الآن ، على الرغم من أن مصادر السورية قدرت رقمًا أعلى مقدر بـ28 قتيل ، على الرغم من أن الهدنة الهشة بين قوات الرئاسي وقوات حفتر موجودة منذ عدة أسابيع ، فلا يزال هناك قصف متقطع وغارات جوية ونيران قناصة.

نهض أحد مقاتلي أحمد السوري لخدمتنا بفنجانًا آخر من القهوة السريعة ” أليس هناك أي سكر لتجلبه ؟” سأل الضراط السوريين بسخرية.

“هذا نسكافيه” ، أجاب السوري بحقيقة الأمر.

“لا أستطيع أن أشرب هذا” ، قال لي الليبي وهو يضحك. كان المشروب الرفيع والذوق المحترق بمثابة إهانة لمودة الليبيين لتناول القهوة الإيطالية الرقيقة المناسبة ، وهي من ميراث الحكم الاستعماري الإيطالي.

أكد القائد السوري أحمد على شرعية دور السوريين في ليبيا. قال: “لسنا مرتزقة”. “تلقينا دعوة من الجيش الليبي والشعب الليبي ، ونحن نعارض الدكتاتورية”. ومع ذلك ، فإن هذه القصة الإيثارية لا تدعمها بالكامل مصادر سورية أخرى.

إنهم يشكون من أن التدخل التركي في ليبيا هو صرف عن المعركة ضد نظام بشار الأسد في سوريا ، وخاصة حول واحدة من آخر معاقل المتمردين ، مدينة إدلب. تم الاتصال بي عبر الهاتف هذا الأسبوع ، أخبرني أحد المحللين في تركيا المقربين من المعارضة السورية أن “هذه العملية [ليبيا] تسببت في شقاق واضح بين فصائل المعارضة … لقد جاءت في وقت كانت إدلب تعاني فيه وتحتاج إلى [المقاتلين السوريين]”. علاوة على ذلك ، فأن بعض الحسابات تشير إلى أن الحرمان الاقتصادي في سوريا وتركيا من رواتب وفوائد فخمة كانت العوامل الرئيسية وراء موافقة السوريين على الذهاب إلى ليبيا.

سألت السوريين عن المدة التي يتوقعون فيها البقاء.

أجاب القائد السوري أحمد: “ما دامت هناك حاجة إلينا نحن باقون”. وقال: “لا نريد أن يتم تدمير ليبيا مثل سوريا”. وقال إن منع هذه النتيجة يعني مواجهة الدولة الأجنبية التي قادت مجريات معركة طرابلس لصالح حفتر في أواخر العام الماضي – عدو مرير يعرفونه جيدًا.

وقال “بالنسبة لنا ، روسيا هي أكبر عدو”. قبل يومين فقط ، زعم أن مقاتليه قتلوا قناصًا روسيًا ليس بعيدًا عن الفيلا (رغم أنه لم يقدم أي دليل سوى لصورة بندقية استعادوها). لقد كان شكلاً من أشكال الانتقام لهؤلاء السوريين ، الذين شاهدوا مدنهم يتم تدميرها بواسطة القنابل البرميلية الروسية.

قال لي دبلوماسي غربي في وقت لاحق: “لديهم درجة ليستقروا هنا في ليبيا ، ويتقاضون أجراً جيدًا مقابل ذلك”.

ومع ذلك ، فإن المعركة ضد تدخل روسيا على شواطئ البحر المتوسط ​​هذه تحتوي على مفارقة. منذ عدة أسابيع ، وفقًا للمقاتلين الليبيين والدبلوماسيين الأجانب ، بدأت قوات روسيا في تقليص دعمها القتالي لقوات حفتر على الجبهة ، ولم تترك سوى القناصة مثل رجال أحمد الذين زُعم أنهم قتلوا.

جاء الانسحاب الجزئي المزعوم في أعقاب لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس أردوغان في اسطنبول في أوائل يناير ، والذي تمخض عن اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في ليبيا يوم 12 يناير. وقد توقف الاتفاق الهش للأعمال العدائية ، على الرغم من أن حفتر ابتعد عن توقيع الاتفاق .

كانت الصفقة التركية الروسية بمثابة ضربة مهينة لجهود صنع السلام التي يبذلها الاتحاد الأوروبي ، والتي تعطلت منذ فترة طويلة بسبب الانقسام الأوروبي. لقد تم أخيرًا عقد قمة دولية طال انتظارها بشأن ليبيا ، استضافتها الحكومة الألمانية في برلين ، بعد أسبوع ، في 19 يناير ، لكنها فشلت حتى في هندسة عقد اجتماع بين الجنرال حفتر ورئيس الوزراء السراج ناهيك عن عدم إضفاء الطابع الرسمي على وقف إطلاق النار .

وقد أشار الداعمون الأجانب للجنرال إلى أنهم ما زالوا يعتقدون أنه قادر على الاستيلاء على طرابلس بالقوة يبقى مجهول الأهمية استعداد روسيا لدعم حفتر في جولة أخرى من الحرب. إذا حدث ذلك ، فقد يرسل الرئيس أردوغان المزيد من القوات التركية والسورية إلى ليبيا – رغم أنه في لعبة الشطرنج هذه التي تلعب فيها القوة الإقليمية ، يمكنه أن يسحبها بنفس السهولة مقابل الحصول على تنازلات من روسيا.

بدا القائد السوري أحمد غير مبال بكونه بيدق في هذه اللعبة. وقال إن المحادثات التركية الروسية كانت “فقط للإعلام” و “بين الرؤساء”. ومع ذلك ، فقد كان يدرك بشكل مؤلم كيف يمكن للقوى العظمى أن تبيع الحلفاء المحليين. قال لي ، “لقد أعطى العالم إدلب للروس” ، متجاهلاً تورط تركيا في هذه الخيانة المفترضة.

عند السير خارج الفيلا في هواء الصباح المنعش ، سمعنا إطلاق نار عشوائي من الجبهة القريبة ، وهي مجموعة من المباني الرمادية التي تحيط بها أشجار . قبل أسبوعين ، وليس بعيدًا عن هنا ، قتل قناصة حفتر العديد من المدنيين الليبيين النازحين الذين كانوا يحاولون تفتيش منازلهم كما أخبرني متطوع شاب من منظمة إنسانية محلية فيما بعد أنه وزملائه حاولوا مرارًا استرجاع الجثث لكنهم مُنعوا من ذلك بسبب إطلاق النار المستمر من جانب حفتر.

أحمد السوري سخر من فكرة وجود وقف لإطلاق النار في الحقيقة ، في الأيام الأخيرة ، قصفت قوات حفتر مطار طرابلس الخاضع لسيطرة الرئاسي ، مشيرة إلى استخدامه كنقطة دخول للقوات السورية. توقع أحمد أن يتصاعد القتال ضد الروس إذا كان ، كما يتوقع ، يوصي بوتين قواته بمساعدة حفتر.

كما قلنا وداعنا ، سألت القائد السوري عن عائلته. أجاب ثلاث بنات في المنزل. ومع ذلك ، اعترف بصراحة مفاجئة أنه سيواصل القتال – ليس فقط في ليبيا ، ولكن “أينما أحتاج الأمر”.

المصدر : نيويورك ريفيو

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