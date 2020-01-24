مقتل 6 وإصابة 270 جراء زلزال تركيا

قال محافظا إيلازيج وملاطيا في تركيا، اليوم الجمعة، إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرق تركيا، وصل إلى 6، بينما أصيب 270 شخصا.

أنقرة – سبوتنيك. وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أعلن في وقت سابق، اليوم الجمعة، أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا من جراء الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 6.8 شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا، ولم يتم التبليغ حتى هذه اللحظة عن إصابات.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية، فقد ضرب زلزال بقوة 6.8 شمالي تركيا، فيما رصدت وكالة “سبوتنيك” عن مصادر أهلية سورية، شعور المواطنين بالهزة الأرضية التي أصابت البلاد.

وبحسب المصادر الإعلامية السورية، فإن “المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: زلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات ضرب شرق تركيا وشعر به السكان في سورية”.

وشعر الناس في عدة مناطق سورية بالزلزال، لكن لم يتم تسجيل حدوث أي خسائر بشرية أو في الممتلكات حتى هذه اللحظة، لكن المشاهد التي وصلت من تركيا تظهر قوة الزلزال وشدته.

​وأعلن مركز “قنديلي” للزلازل في تركيا أن الزلزال الذي وقع في ألازيغ بلغت شدته 6.5 درجات، بحسب “الأناضول”.