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مقتل 6 وإصابة 270 جراء زلزال تركيا

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال محافظا إيلازيج وملاطيا في تركيا، اليوم الجمعة، إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرق تركيا، وصل إلى 6، بينما أصيب 270 شخصا.

أنقرة – سبوتنيك. وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أعلن في وقت سابق، اليوم الجمعة، أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا من جراء الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 6.8 شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا، ولم يتم التبليغ حتى هذه اللحظة عن إصابات.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية، فقد ضرب زلزال بقوة 6.8 شمالي تركيا، فيما رصدت وكالة “سبوتنيك” عن مصادر أهلية سورية، شعور المواطنين بالهزة الأرضية التي أصابت البلاد.

وبحسب المصادر الإعلامية السورية، فإن “المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: زلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات ضرب شرق تركيا وشعر به السكان في سورية”.

وشعر الناس في عدة مناطق سورية بالزلزال، لكن لم يتم تسجيل حدوث أي خسائر بشرية أو في الممتلكات حتى هذه اللحظة، لكن المشاهد التي وصلت من تركيا تظهر قوة الزلزال وشدته.

​وأعلن مركز “قنديلي” للزلازل في تركيا أن الزلزال الذي وقع في ألازيغ بلغت شدته 6.5 درجات، بحسب “الأناضول”.

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • .غضب ربنا على اردوغان بزلزال شرق تركيا الان بمقدار سبعة رختر يارب زلزال فى اسطنبول وانقرة عشرة رختر يدمرها لما فيها من دعارة وفاحشة والغريانى قال تعالى :
    وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

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  • سرك باتع ياحاجة ميركل زيارتك لتركيا سبب زلزال كفاية زياط حرام عليكى الزياط الالمانى صعب

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  • ربي ما يخلي عليكم بلاء دولة يحكمها لقيط صهيوني ارهابي و اغلب سكانها مثليين و عاهرات. وفساد اخلاقي فاق الوصف. انها أشبه بمملكة القرود.

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