ميناء بنغازي يستقبل 785 حاوية بضائع

ايوان ليبيا – وكالات :

استقبل ميناء بنغازي البحري، الجمعة، سفينة نقل الحاويات (أماندا أف)، الوكيل الملاحي لشركة ميدترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 482 حاوية محملة بكافة السلع والبضائع المختلفة..

وبحسب الناطق باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي، في بيان، رست أيضا السفينة (كنت شيب إيكو) الوكيل الملاحي لشركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 303 حاويات بضائع وسلع مختلفة..

فيما غادرت الميناء السفينة (شارلي) الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية بعد تفريغ حمولتها والمقدرة بـ565 حاوية بضائع.

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