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الصديق الكبير يحذر من إيقاف تصدير النفط

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن إيقاف تصدير النفط من الموانئ الرئيسية في ليبيا، يضر بالاقتصاد و«يجب رفعه سريعا»، مضيفا أن ميزانية 2020 قد تسجل عجزا بسبب إيقاف تصدير النفط الليبي.

وقال الكبير، خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في لندن، «النفط يمثل 93 إلى 95% من إجمالي الإيرادات ويغطي 70% من إجمالي الإنفاق.. هذه رصاصة في الرأس، ستؤذي ليبيا والشعب الليبي.. يحدونا أمل كبير أن تُحل الأزمة بأسرع وقت ممكن لأنها تضر بالجميع».

وفي وقت سابق يوم الجمعة الماضي، أعلن بيان يحمل توقيع «ملتقى القبائل والمدن الليبية»، عزم مصدريه «إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ الليبية بدءا بميناء الزويتينة النفطي»، وطالب البيان الذي لم يرد فيه اسم قبيلة أو مدينة بعينها، جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بـ«فتح حساب لإيداع إيرادات النفط حتى تشكل حكومة تمثل كل الشعب الليبي».

وحذر رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، من «كارثة» في حالة عدم رفع الحصار عن الموانئ الليبية التي توقف تصدير النفط الليبي منها.

وقال الكبير إن البنك المركزي لم يتفق بعد على ميزانية للعام 2020 مع حكومة الوفاق، والتي اقترحت عجزا قدره 17.5 مليار دينار.

وتابع «رفضنا ذلك وطلبنا منهم تقليص الإنفاق»، مضيفا أن العجز يظل احتمالا قائما بسبب الحصار النفطي.

وقال الكبير إن الدين الوطني أصبح 50 مليار دينار، جميعه بالعملة المحلية.

ورفض الكبير الإدلاء برقم لحجم الاحتياطي الأجنبي لكنه قال إنه زاد قليلا في العامين الأخيرين، بالتزامن مع استقرار إنتاج النفط على نحو أفضل عنه بعد ثورة 2011، وفق وكالة رويترز.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • الا تستحى ايها المجرم فانت لا شرعية لك ولا الحكومة المرفوضة من مجلس النواب واى ميزانية تتحدث عنها وفى العالم كله اى ميزانية يجب اعتمادها من مجلس النواب ولن تفلت يامجرم من العقاب بعد تحرير البلاد واستعادة الاموال المنهوبة وسيظل النفط فى باطن الارض افضل من استخدامه فى جلب مرتزقة لحمايتكم من غضب الشعب

    رد

  • Also, tell the Libyans who is currently financing the highly paid criminals & murders from Syria , Turkey & else
    Furthermore, you could use this grace period to seek financial protection as it is no fault of yours and default on all loans and especially any shady contracts with the diseased Turks
    It is time to SAVE and go back farms/farming and become self sufficient. humble and back to basic survival model
    Let’s see the Central Bank Financial Statements 2011 thru 2019-audited, and reminding you to stock pile all types of necessary commodities such as; flour, sugar, Tea, Tuna, fine chocolate, shesha’s and washed up hard currencies & GOLD
    This is indeed a great opportunity for you to RESIGN since the ” Big BANK SAFE ” is getting drained out, NO MORE CASH

    رد