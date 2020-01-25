فيروس كورونا يصل إلى أوروبا عقب تأكيد فرنسا ظهور ثلاث حالات على أراضيها

باريس-العنوان

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية مساء الجمعة تأكيد ثالث إصابة في الأراضي الفرنسية بفيروس كورونا المستجد الذي كان ظهر في الصين.

وأكدت فرنسا أن المريض الأول والثالث نقلا إلى مستشفى في باريس، أما الثاني فيخضع للعلاج في مدينة بوردو جنوب غرب البلاد، وقد اتُخِذت الإجراءات اللازمة “لعزلهم”.

وأعلنت فرنسا الجمعة أول حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.

وقد تم نقل المصاب الأول إلى مستشفى في باريس لتلقي العلاج في حين كانت حالة الإصابة الثانية بمدينة بوردو في جنوب غرب البلاد.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية في مؤتمر صحفي إلى أن هاتين الحالتين هما أول حالات إصابة في أوروبا، وأضافت أن هناك حالات أخرى ستظهر على الأرجح في البلاد.

ثم أعلنت وزارة الصحة في وقت لاحق مساء الجمعة تأكيد ثالث إصابة بالفيروس على أراضيها.

المصدر-وكالات