مقاربة لمخرجات برلين حول ليبيا في مساراتها الثلاثة … بقلم / البانوسى بن عثمان

في البدء دعوى اتساءل لأقول . هل في قُدّرة الليبيين التعاطي مع مخرجات برلين في مسارته الثلاثة على نحو يمكّنهم من استعادة شأنهم الى ما بين ايديهم ؟ . ويصوبون به ويصححون المسار الذى اوصلهم وجغرافيةبلادهم . بل ومصيرهمالى هذا الذى جعلهم . لعبة في أيادي الاخريين . وبقول اخر . هل يستطيع الليبيون اكتشاف السبيل الذى يتمكنون عبره ومن خلاله من الوصل الى نقطة . تجعل مخرجات برلين هى الباب الذى يلجونمنه الى حوار يتخذ صبغة ليبية . في صورة تُجسد مَطّلب . كان رُفع ويُرفع دائما . ويتردد ويُردد في عبارة . حوار ليبيى ليبيى .

هذا في تقديرى . ليس بالمستحيل ولا يحتاج سوى . البحث والوصل الى قاعدة صلبة . نتمكن وبالوقوف عليها من تَوّحيد اللسان الليبيى. في دلالاته ومعانيه للمفردات والمفاهيم التى يتلفّظ بها . اثناء تناول الشأنالليبيى داخل قاعات وجلسات مسارات برلين . بمعنى . وعلى سبيل المثال . عندما نتعاطى مع مفردة الوطن في فضاء هذه المسارات الثلاثة . يكون القصدْ من ذلك ليبيا في نطاقها الجغرافى المتعارف عليه . وليس ما قبله او ما بعده .لان في ذلك . وفى حالتنا الليبية هذه . يُخرج المسارات الى ما شأت من المسارات الا ان تكون مسارات ليبية تلامس التأزم الليبيىوارتداداته على ليبيا ومحيطها الاقليمى الاقرب والقريب .

ولكن التساؤل المهم يقول . من اين لك بالقاعدة المتينة . التى لا يطالها الطعن والتشكيك . وتلمّلم في آن الليبيين ولسانهم الى هذا المقّصد ؟ . وهذا التساؤل. سيدفع بنا نحو البحث عن من الذى الْبَسَ هذا التنوّع الديمغرافىالثقافى وجلّببه بمسمى الليبيى . وهنا لا نجد امامنا لتعليل ذلك . الا الجغرافية الليبيةبوعائها الواسع المعاصر . الذى يضم في كنفه هذا التنوع الديمغرافىالثقافى . بانها لا سواها من جلّببواضفى مسمى ليبياو الليبيين . على هذا الكيان وما يضمه .

واذن فالجغرافية الليبية . هى الثابت الموضوعى المحسوس والملموس . والقاعدة التى لا يطالها الطعن والشك . لتكون المرجع الثابت لتوحيد لسان الليبيين في مرحلتهم التأسيسية المصيرية هذه . وعندما نقول الجغرافية الليبية . نعنى بذلك الجغرافية الليبية في كنف امتدادها الاقليمىالطبيعى. الذى يُجذِرها مفردة في فضاء شمال غرب افريقيا . وثابت رئيسي على خريطة حوض المتوسط الديمغرافية الثقافية .

وفى تقديرى . بالاتكاء على هذه الثوابت الموضوعية . واعتمادها مرّجعية في قاعات الحوار وجلسات النقاش . التى ستحتضنها مسارات مؤتمر برلين . سيتخذوبالضرورة . هذا الضرب من التعاطيوالتفاعل مع الشأنالليبيى . صبغة ليبية . وان شأتم هيئة حوار ليبيىليبيى . حتى وان كان من يتوله من غير الليبيين .

فالجغرافيا فىتقديرى . كانت دائما مرّجع رئيسى . اثناء مرحلة تأسيس كيانات الدول . فهى ومن الواقع الموضوعي . من يحدد المحيط الإقليمي الاقرب فالقريب . وهؤلاء لهم وبكوّنهم من يحدد المجال الحيوىللكيان .الاولوية بالاهتمام على من سواهم . لما لهم من تأثير حيوى ومباشر على الكيان الجديد .

فالجغرافية وما تقوله مفرداتها . تمثل القواعد والاسس الصلبة . التى تؤسس عليها الكيانات . التى ستنتهى الى دول طبيعية . في فضاء هذا العالم البائس . ليس هذا وحسب . بل سنحتاج وفى حالتنا الليبية هذه . لجغرافية ليبيا المحلية في اقاليمها الثلاثة ولو مرحليا . لنلمّلم بها هذا التمزق والتشتت . ونبتغيها الوسيلة لتخطى المركزية المقيتة . وارتداداتها السلبية على حياة الناس.

وعلى الهيئة الاممية في مندوبها بليبيا . ان تدفع في اتجاه . ايجاد لسان مشترك بين التنوع الليبيىفي داخل قاعات مسارات برلين . تكون قاعدته المشترك الجغرافي الذى يضمهم ويحتضنهم كليبيين . ليس ذلك وفى حالة نجاحه . سينتهى الى انبثاق دولة طبيعية غير مشوهه . ستكون الاقرب الى التقيد بمواثيق الهيئة واعرافها الدولية . بل وفي هذا التوجه . جهد سينتهى بنجاحه الى الزيادة في مساحة الاستقرار والسلم الدوليين على حساب نقيضيهما في القلاقل والاحتراب . وهذا من احد النتائج التى تخدم توجهها العام .

ويجب على المحيط الجغرافى لليبيا الاقرب والقريب . ان يدفع في هذا الاتجاه . وعلى نحو إيجابي بالدعوة الى ملتقيات بدولهم . تتناول الشأن الليبيى وتتعاطى معه عبر هذا المدخل الجغرافى . لما في ذلك من مردود حسن . على دولهم في الامن والاستقرار المستقبلي . وهو رافعة كل بناء ونهوض وتقدم .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا